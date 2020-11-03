劉進圖：超雄何罪？虹秀何罪？天理何在？

在被拘捕及控告的泛民議員中，張超雄的遭遇格外值得關注。張超雄博士是非常資深的議員，2004年至2008年代表社會福利功能界別進入立法會，2012年及2016年循新界東地區直選再度擔任立法會議員，他是立法會內少數長期關注勞工、基層及殘疾人士權益的議員，向來受社會大眾敬重。

和平理性反映問題是「藐視」立會？

在5月8日的會議上，李慧琼是否有資格主持內會會議，在當時是有法律及政治爭議的，李慧琼在建制議員及保安員圍護下坐上主席台，泛民議員離座走近主席台舉牌抗議，李慧琼運用主席權力，先後驅逐11名泛民議員離場，張超雄在這個混亂的場合裏做了什麼？他站在主席台前，重複說「李慧琼，你越權」逾半小時，然後被逐離場，這一幕許多看過新聞片段的人都記得。

張超雄自始至終保持和平理性，沒有半點威嚇成分，他只是固執地指出，他認為李慧琼違反了議事規則，他有責任提醒李慧琼遵從議事規則。姑勿論李慧琼或建制派是否同意張超雄的觀點，但一個立法會議員堅持向主席反映規程問題，而且是以和平理性的方式反映，主持會議的人即使不同意，自己裁定自己沒越權，頂多把堅持發言的議員驅逐離場，總不至於報警拘捕這位議員吧？世界上有哪一個民選議會的議長會這樣做，假借警察和檢察官的權力，控告這名議員「藐視」立法會？

律政司長對卓越社工趕盡殺絕

張超雄是許多社工的老師，他在議會內堅持學者風範，和平理性地表述意見，不少年輕社工覺得他太溫和、太「和理非」，但也佩服他始終如一的品格。他這樣的人也不為掌權者所容，只因為「李慧琼你越權」這6個字就刑事檢控他，令人聯想到同樣深受社工界敬重的陳虹秀，只因為在街頭衝突現場反覆勸喻執法警員保持克制，便被控告參與暴動的重罪，主審法官審視過控方證據後，指陳虹秀沒有任何破壞社會安寧的意圖或行為，裁定表證不成立當庭釋放她，這個裁決還了陳虹秀清白，也向前線社工傳達了正面的信息，就是任何情况下都要保持冷靜平和，這樣才能協助有需要的人。

公眾萬萬沒有料到，律政司長竟然提出上訴，用納稅人賦予的財力、法律授予的權力，對這樣一位卓越的社工趕盡殺絕！有良知的公眾不禁問：「超雄何罪？」「虹秀何罪？」「天理何在？」

作者是資深傳媒人

[劉進圖]