羅盛梅、Arif Ismail：為公眾發展金融科技：香港特區及南非經驗

根據國際貨幣基金組織的研究(註2)顯示,有賴多個極具影響力的平台的興起,例如肯尼亞的M-Pesa、中國的支付寶和微信支付,以及印度的Paytm,近年來數碼金融的普及程度明顯提升。金融科技推動提升銀行及金融業的運作效率,令大多數人得以從中受惠。

近期爆發的2019冠狀病毒疫情,分外彰顯了金融科技在維持全球暢順運作的重要性。事實上,縱然多個國家實施封鎖措施,廣大公眾在出行限制下,仍能透過遙距金融服務而獲得足夠的財政資源。金融科技不單在商業層面上,在公眾層面的應用上亦愈見重要。不少國家利用金融科技發展公共金融基建設施,為廣大公眾提供既快捷又安全的金融支援和社會服務。

香港推「保就業」 強積金制度助核實申請

為了緩和2019冠狀病毒疫情的影響,香港特區政府推出810億港元的「保就業」計劃,向僱主提供財政支援,協助他們支付員工的薪金,以保留可能會被遣散的僱員。為此,政府利用強制性公積金(強積金)制度,即規定僱主、僱員及自僱人士作出供款的強制性私營退休金制度,協助核實申請人的資格,並加快申請和審批程序。

「保就業」計劃的推行突顯了一個能與廣大公眾連接的數碼金融基建設施,特別是在2019冠狀病毒疫情所產生的嚴重影響下,是何等重要。在這方面,積金局在2018年12月受香港特區政府委託,開發智能數碼「積金易」平台。「積金易」平台建構的目標是將現時由強積金受託人以分散方式運作的強積金計劃的行政程序標準化、簡化及自動化。透過這個一站式的共同平台,超過400萬工作人口、29萬名僱主及21.5萬名自僱人士將可隨時隨地通過網上和流動應用程式管理他們在不同計劃下的強積金帳戶。這個自動化系統不單提升用家體驗,亦提高整體強積金制度的運作效率、靈活性、可靠性和準確性。除此以外,這個平台亦能有助當局未來推動政策的改善,包括減費和在日後推行改革措施。

南非電子方式發放補助金 面對不少挑戰

南非同樣有類似香港特區的經驗。於2020年5月至10月期間,該國每月向每名合資格人士發放約20美元的社會救濟金。在合共750萬名申請人當中,有440萬名申請人已獲得批准,而有300萬人已獲發放合共約6900萬美元的救濟金。雖然是次救濟金的發放是以電子方式進行,但在發放補助金的過程中仍然面對不少挑戰,其中包括企圖詐騙、因資料不足而無法核實、因系統問題導致在發放款項時出現延誤,以及人們在提取現金的地點大排長龍等。幸而,科技的創新為一直致力解決這些挑戰的南非政府提供更好應對的方案。舉例來說,在有可能採用區塊鏈技術的情况下,數碼身分能為用家帶來更大便利,亦容許他們更容易分享相關數據。在發放款項時,金融科技可透過使用流動和遙控支付工具掃除不少障礙,不但能使支付方式多樣化,亦可減少排隊及對現金的依賴。

取得公眾信任是不二法門

成功的公共金融基建設施應能連接個人與支付系統。如此一來,政府的支付設施可以既及時又具成本效益的方式,適切地把財政支援轉到最有需要的人士手上。與此同時,商界亦能受惠。正如在2019冠狀病毒疫情下,正正是政府適切地提供財政支援,避免個人開銷在經濟迅速下行時急劇下降。

然而,構建這樣的基建設施的前提,在於政府與將會使用設施的廣大公眾有共同基礎及社會契約。政府機構須展示有關基建設施的可靠性,並承諾能以最合適的科技方案來保障私隱。事實上,取得公眾的信任,是令公共金融基建設施為公眾廣泛接受採用的不二法門。

要確保設施能普及

同時,相關部門需要通過持續不懈的努力確保基建設施的使用能夠普及化。對於社會上最貧困的及沒有正式職業的一群(如家庭主婦、孩童、長者等),如何令他們參與仍然是一項挑戰。例如,缺乏無線網絡(Wi-Fi)、互聯網供應、智能電話或電腦設備等連接工具,有可能會阻礙社會上較不富裕或不太精通科技的人士使用基建設施。

總而言之,開發公共金融基建設施涉及整個數碼轉型。政府及負責構建設施的相關機構需要展示卓越的領導能力引領發展。

(作者按:這篇文章(英文版)首次發表於世界經濟論壇金融與貨幣體系全球未來委員會出版的The Post-COVID-19 Financial System白皮書 [bit.ly/31MnO19],2020年10月,文章原題為The development of fintech for a wider public: Why, how, risks and challenges;編者按:本文標題為編輯所擬,小題為編輯所加)

作者羅盛梅是香港特別行政區積金局副主席及行政總監,Arif Ismail是南非儲備銀行金融科技總監

