鄭立：「撐侵」「反侵」背後 是希望強弱領導之別

比起談論特朗普還是拜登，其實我更想理解這群人，這群大多不是美國人的朋友們，我發現，他們也不是真的很喜歡拜登。不少都說不出拜登有什麼優點，甚至直接說自己也不認同拜登，但他們一致同意的是必須除去萬惡的特朗普，貌似只要不是特朗普，捧個西瓜去當美國總統也沒所謂的樣子，拜登總比一個西瓜好。

有說拜登「優點」是不會變強勢領袖

我細心看了那些非美國公民的拜登支持者們的言論，省略了大部分先射箭後畫靶的論述後，找到一篇比較有意思的。意思大概是這樣的：他說，拜登雖然有很多問題，但是他的優點在於不會變成強勢領袖，要牽制他不難，但是特朗普再選上卻可能會成為如日中天的強勢領袖，無法被他們控制或影響。

我想這篇為我提供了答案，他們排斥的是剛強形象，野性難馴的政客。可以推斷他們也會反對普京。這些強人不一定是專制獨裁者，他們理想的領導者是一個會對世俗的道德勒索，或者是知識界領導的輿論壓力輕易屈服的人。

用古中國來比喻的話，就是一個喜歡聽士大夫的諫言的皇帝。他們會認為，像拜登這種人當政下，有可能是一個讓壓力團體知識分子們可以指點江山的環境，而普京與特朗普，明顯是不會屈服的強勢領導者。

所以真正對立的兩大陣營，並不是左右翼，也不是什麼自由與保守，更不是什麼資本主義與社會主義，而是對強勢領導的信任，還是希望保持弱勢政治。即使不是特朗普，還是會有另一強人抬頭；即使不是拜登，還是有他的同類。一切的攻擊與否定，都只是拉攏支持者的藉口而已。

作者是專欄作家

[鄭立]