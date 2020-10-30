曾志豪：申作軍是否黨員已經不重要

2020年，宮鵬和申作軍，兩個都是有清華大學背景的海歸學者，申作軍更是被揭發，有疑似黨委身分。

「共產黨員做香港大學副校長」成為了最大的新聞，但這次結果和陳文敏事件完全相反，縱使全城關注，還是順利通過任命副校長之職。

兩次副校長的任命中，見證許多的雙重標準。

校委會成員盧寵茂表示，港大自有一套機制遴選副校長，不容許外界公開評論候選人，他認為這是一種干預。

但諷刺的是，2014年，陳文敏的名字本來仍在遴選委員會的名單中，卻突然外泄，然後便被各界公開質疑批判上綱上線。左派傳媒愛國陣營甚至建制學界，全部開火，怎麼當時未見這位盧寵茂之流的校委會成員出來譴責外界公審、干預港大的校政呢？

這次外界質疑申作軍的政治背景，遭受港大校委會以及建制傳媒的「保駕」，最好笑的辯護理由是「反對者……只問背景不問學術……將所有事情都以政治化的眼光觀之，進行政治炒作，無視大學最重要的使命」。質疑共產黨員身分就是「政治炒作」，當日建制派質疑陳文敏包庇戴耀廷佔中活動，縱容違法行為，難道就不是「政治化的眼光觀之炒作之」嗎？怎麼當日個個罵陳文敏的時候，就沒有見到這些港大管理層說一句「不要太政治化」呢？

我不認為兩個副校長的人選便會把香港大學百年基業敗壞，因為港大的名聲早就毁在香港人的手上。由陳文敏事件開始，解僱戴耀廷、校方縱容外界甚至主動對連儂牆「撕紙」，其實已經把港大學術自主堡壘一一瓦解。但今次委任副校長的過程偏頗、粗暴，和陳文敏時的標準完全前後不一，這才是對一所高等學府最大的傷害。申作軍是否黨員，已經不重要，因為那些向權力獻媚的偽學者，包括那位Now的所謂新聞高層，都已經對香港社會，造成了巨大傷害。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]