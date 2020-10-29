陳帆川：呃Like成癮的警號

紀錄片的內容留待讀者自行觀賞，不過類似的警告已非首次出現，世界更一度流行講facebook過時、不道德，發起刪除帳號的運動，然而時至今天包括它在內的社交媒體用戶數量繼續有增無減，為什麼？

首先，我們都主觀地對於自己的判斷能力太有信心，自認為懂得過濾資訊，不為意社交媒體的界面往往誘導我們未思考、先行動，轉發了再算。只要簡單地做一個實驗——回看自己一年前的帖文、轉發與留言，不難發現當中很多言論我們現在都想收回去，又或者覺得毫無意義。因為很多社交媒體內容旨在激發用家的即時情緒，刺激我們未經思考便點讚、分享、留言。當用家情緒過了，事後回看，自然覺得無聊，或者覺得有更好的處理方式。

時刻保持冷靜 防止誤中情緒陷阱

第二，每逢談到社交媒體的害處，很多人立即提出刪號戒網，包括The Social Dilemma也有類似的建議，但顯然不切實際，尤其現今很多人的工作本身就要用到社交媒體。既然它無可避免，我們唯有用得聰明一點，其中一個最容易迫使自己保持清醒的方法，就是在每次點讚、分享、留言之前，先強迫自己思考15秒。社交媒體不再單純是嘻嘻哈哈的遊樂場，創作者都是操控情緒的能手，我們要時刻保持冷靜，才能防止誤中情緒陷阱。

第三，雖然現今網民極之抗拒閱讀跟自己立場相左的觀點，例如黃絲和藍絲、美國兩黨支持者等，兩派在網上只有罵戰，沒有討論餘地。不過恒常閱讀對家觀點確實有助自己逃離演算法的操縱，反思個人立場。由於網上內容絕大部分是為了騙點擊率賺錢，攙雜大量情緒，如果觀點跟自己相反，便完全無法看下去。這裏替《明報》賣一句廣告，雖然網民愛揪着媒體的某一篇文章來判定報章是黃是藍，但這裏的觀點版確實海納百川。黃絲在這裏讀罵政府的文章，或藍絲在這裏看撐政府的文章，可能都嫌不夠過癮，但在這裏了解對家的觀點，應該最容易入口。

愈過癮，才愈容易成癮，就如該片節錄——只有兩個行業將客戶稱為「用家」：毒品和軟件。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]