戴耀廷：人類需求金字塔與法治發展（上）

滿足自己需要之上 還有「超越自我」

最基本的人類需求是生理需求，就是人需要滿足最基本的生理要求，如食物，讓人能生存下去。上一層的是安全需求，人需要生活在一個令他感到安全的環境。第三層是歸屬需求，人需要生活在一個群體中，感受到被群體所認可。再上一層是尊嚴需求，人會要求自由，得公平對待，被尊重為一個人的尊嚴。第五層的需求是體現自我，人希望能有機會實踐自己的潛能。中國人也說「衣食足、知榮辱」，故中國傳統思想亦有相近智慧。

其實馬斯洛在後期研究提出，這5層需求之上，還有最高一層需求，就是超越自我。之前5層需求都是為滿足自己的需要，但到這最高的一層，人不再只看重自己，而是看重本人以外的需要。

人類社會都有某種形式的法律，但直至現代社會，法律長期都是被掌權者及統治階層用來維持專權統治。受法律規管的普通民眾，鮮有去質疑規管他們的法律的正當性。這可用需求金字塔來解釋。

當人類社會仍處大部分人長期缺乏物質的階段，自然不會有太多人追求更高層次的需求。也由於不少人類社會長期處於受外國侵略或爆發內戰的威脅中，人們自然希望有一個強大的政權去保護他們。只要掌權者能令大部分人有溫飽，及讓他們覺得安全受保障，一般民眾都會不自覺地甘受專制統治。

再且，在絕大多數人類社會，個人所直接從屬的社群，都是父權本質，要求所有社群成員順服那社群的男性最高領導，不然就不會被認同，甚至會被逐出社群。故人們都習慣順服社群以至整個社會的最高權威，並以此為天經地義。

掌權者論述令人難醒覺高層次需要

按需求金字塔，人在滿足了底層需求才會追求更高需求。這不是說這些更高層次的需求不存於人的本性內，而是當底層需求未能滿足時，高層的需求會被壓抑下去。掌權者也會用一套社會論述來合理化專制統治，令人們更難醒覺到那些高層次需要。即使偶有一些人能察覺到這些高層次需要，但他們都不敢提出來，因必會被周圍的人視為異端邪說。敢於提出來的人，因社會大眾仍未能醒覺到他們實在也有這些需要，會被指摘為破壞秩序的人，甚至會被誣陷為野心家。

只有當人類社會中，多了人能發現自己原來還有尊嚴和體現自我這些更高層次的需求，才會有人開始質疑存在已久的專制法律，要求法律能保障人類基本尊嚴的權利。但要經過相當長時間，這種需求意識才能在社會內擴散至一個關鍵程度，讓醒覺這些需求的人組織起成為強大的社會力量，要求當權者變革。並且統治階層中亦要有人明白到滿足人民這些需求的重要性，法律的本質才有機會出現根本改變，法治才能由威權法治變為達義的法治。因民主選舉是法治需要的限權機制，而民主權利亦是法治所要保障的基本權利，故這些要求法律本質改變的訴求，會與社會要求民主變革的聲音合流。

中國文化元素 把香港社會醒覺推遲

引用需求金字塔，可為中國人社會的法律發展，提供一個合理解釋。中國人社會都要到了近年才能解決溫飽問題，那大部分人自然不會熱中於追求自由、平等。而且，如果人在成長階段時被衣食足的需求主導了，即使到了他們已可解決溫飽，甚至變得富裕，衣食足的需求意識仍會繼續主導他們的想法，令更高層次的需求不容易浮現出來。

若以經濟發展及教育水平看，參照西方社會，香港其實不應到2014年才爆發波及全社會的民主運動，應在上世紀80、90年代早就出現了。需求金字塔可提供一個解釋。香港雖然西化，但中國文化仍對港人有極大影響。西方文化因受基督教信仰影響，為個人的尊嚴留下了較大的道德空間，使人們在基本那3層需要得滿足後，有更大機會醒覺到更高層次的需求。但中國文化強調家庭倫理，且是一套順服權威的父權倫理，缺乏承認個人權利的空間。雖然港人最終還是醒覺了，但中國文化中的一些元素，把這社會醒覺推遲了出現。

若以經濟及教育水平看，新加坡與香港相近，那為何新加坡到現在還未出現民主運動呢？這也可用需求金字塔來解釋。香港長期沒有任何社會安全問題，但新加坡政府一直向國民灌輸國家處於危險的狀態。新加坡既受鄰國的外在威脅，內部因是多民族社會，宗教及種族衝突都會破壞那得來不易的穩定，故新加坡人對安全感的需求比港人強得多。因此，即使到現在，雖然新加坡社會已形成了反對執政黨的社會聲音，但還未足夠發動起挑戰當權者和要求變革的政治運動。

同樣，內地人仍缺乏變革意識，在需求金字塔可找到答案。內地也只是到了近這10年才經濟全面起飛，但也只集中在一些經濟較發達的沿海地區和主要大城市。仍有6億人每月收入只有或不足1000人民幣，根本還未脫離求溫飽的階段。即使在較發達地區，較富足的一群，他們都是成長於物質缺乏的年月，故即使現在富裕起來了，仍受衣食足的需要意識主導。在消費文化的影響下，要衣食足的門檻提高了，也是說下一代人要長期享受到更富足的生活，尊嚴和體現自我的需求意識才有機會浮現。另外，中共近年高舉民族復興，因而與西方國家出現衝突，這可同時強化人民的安全感需求及歸屬需求。這也解釋為何到現在為止，仍那麼難令內地人醒覺到他們其實也有尊嚴和體現自我的需求。

作者是法治教育工作者

[戴耀廷]