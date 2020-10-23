趙麗如：疫下面授課網課同步 師生新挑戰

（一）面授課程為主：焦點放在實體課堂的學生身上，回不了學校的學生，聽回錄音或看錄影課堂。即使有些院校也規定面授課進行時，同步在網上實時轉播，但老師的注意力還在實體課室；

（二）網上教學為主：把所有教材實時（synchronous）或在課堂前、後等放上網（asynchronous），讓學生實時在網上上課或隨時重溫。這方法重點在網上的教材，就像今年上半年學校全面停課時，全部或部分課堂改用「Zoom」、「Google Meet」或「DingTalk」等，或把部分課堂預錄；這教法的對象只是網上學生；及

（三）混合教學模式（mixed-mode teaching／blended learning model／hybrid model，當然不同學者對這3種叫法的定義各有分歧）：筆者在此集中討論的，是指老師要在課室進行面授課堂、對着回校上課學生的同時，也要面對鏡頭向實時上網課的學生教學，這教法結合虛擬與實體的教學方式，同步照顧兩組學生的需要，任何一組也不能忽略。

上述的方法（一）是疫情前的上課常態，方法（二）則在過去的大半年，被廣泛使用，學生、教師也開始熟習起來；唯獨是上列的方法（三），即以混合教學模式上課，對絕大部分的老師來說也是極具挑戰的。筆者認為如果疫情再來襲，相信這類混合教學模式，極有可能再被進一步推廣至中學，甚至小學。筆者在開學前，與一群同事在校園的多個不同教室，包括演講廳、電腦室等進行了多場測試，發現潛在的問題包括：

（1）兩組不同教學對象

在實時教學時，一群學生坐在教室內，另一群學生卻在網上上課。無論在課室站立的位置、眼神（到底向着在場學生還是鏡頭後的網上學生）、回答學生提問（問題可能來自課室或網課的Chat room）、教材的準備（在課室派發打印版本還是在網上分享等）、管理討論部分（是教室內和網上的學生一起討論，還是分兩大組各有各談等），對老師來說都難度甚高，有點分身不暇。

（2）學生自攜裝置上面授課？

在混合教學模式來說，另一大難題是老師會否要求回校上面授課堂的學生「自攜裝置」（Bring your own device，即BYOD）？如果不需帶備，學生上課時，很難與同步在上網課的同學聯繫。如果要自行帶備，是否每個學生也有能力或願意？除非上實體課地點是一個電腦室或學校已經提供了裝置給課堂上的學生上網，那他們才不用自備。但上面授課的學生腦海仍會出現一大疑問：「如果在課室上實體課時也只在上網，那我也可以在家裏以電腦上這一課，為何還要回校？」有同行認為，如果實行混合教學模式，而老師又不能在實體課堂上帶來一些網上學習不能做到的體驗，例如個別當面指導學生在課室內寫作等，那麼在高等教育界，最終多數變成學生寧願上網課也不回校，因為反正很多課堂也不會點名的了，那混合教學模式反而會令他們沒有回校上課的動力。

（3）器材的掌握及切換

不少老師在過去半年，極速學習各種網課工具，主要是偏重掌握全面推行網課。但現在如果要進行混合教學模式，老師儼如兼任技術人員：一時切換鏡頭、一時處理回音等，加上不同學科的教學內容各異，例如涉及實驗室使用的學科要進行實時的混合模式教學，難度超高。有行家慨嘆，如果在一些沒有太多技術支援的學校進行混合教學模式，老師將會同時擔任教員及技術員的角色，反而影響了對教學內容的專注。

（4）評核模式的改變

在面對兩群截然不同的學生，例如一些學生可能因為不同原因，整個學期也無法在課堂出現，上課又不肯開鏡頭，結果老師連學生的樣貌也未曾見過，這樣老師不但要調整教學法，可能也要改變評核的模式，例如是否要進行網上及實體同步考試、如何防止作弊等，務必要全部重新檢視。

過去半年，網上教學已經為老師、家長及學童增添了不少壓力，部分可能來自心態轉變、經濟壓力等。由老師的角度看，進行網上教學，除了要擔心保安問題、學童私隱、版權、如何令學生集中精神上網課、教學被家長全面監察，甚至教學內容會否因為被錄影而自我審查等問題外，現在似乎還要掌握混合教學模式。這一代的老師，將要在心態上再作調整，不斷改良教學方法及求變，才能在大時代生存。

作者是大學講師

[趙麗如]