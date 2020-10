余晶煒：特朗普贏了一半

特朗普網頁更易用

特朗普競選官網從打開主頁到搜索政綱,毋須耗費多少時間。一打開主頁(donaldjtrump.com),網頁頂端的「Promises Kept」 (「信守諾言」)就映入眼簾——不難想到這就是他的政綱;點擊上述連結即進入promiseskept.com,參選政綱便一目了然。

至於拜登的政綱「Joe's Vision」(「拜登的願景」)雖然也位於官網主頁(joebiden.com),但它們排在更靠近網頁底部的位置。由於拜登官網內容遠較特朗普的繁雜,加上「Joe's Vision」相比網頁其他內容而言格外不顯眼,找政綱時難免無所適從。當然也可點擊左上角的「ABOUT」找到「Joe's Vision」,但又有多少人能立即想到「ABOUT」裏隱藏了政綱?要知道網頁設計愈複雜,訪客操作次數愈多,流失率就愈高。若非拜登鐵桿粉絲,不花點時間和耐心,相信相當一部分人會找不到政綱而離開。

特朗普政綱更簡單

特朗普政綱的標題簡明扼要。例如:「經濟」和「就業」部分名為「Economy and Jobs」,移民議題則是「Immigration」。讀者毋須思考即知道內容是什麼。其內容以論點形式列出,每一個論點較少用子句(clause)而非常簡潔,讀起來既輕鬆又不容易跳行或漏讀。這對精力有限或文化水平較低的讀者而言是福音。

拜登的政綱標題卻十分文質彬彬。例如稅收部分題為「A Tale Of Two Tax Policies: Trump Rewards Wealth, Biden Rewards Work」(「雙稅制記:特朗普酬謝財富,拜登回報勞工」),彷彿狄更斯附體,優雅得令人禁不住想起香港地產商的樓盤廣告。內容更是洋洋灑灑一大片,有數據有真相。但讀者可能並不樂見。先不說一般人有沒有興趣讀這些長篇大論,大量使用結構複雜的子句和修辭就對讀者文化素養和專注力有更高的要求。若非對拜登的政綱非常有興趣,恐怕讀者不會耐心讀完,也更難留下深刻印象。

拜登為何而戰?

拜登將他和搭檔賀錦麗(Kamala Harris)的合照放在官網首頁,除了爭取女性及少數族裔選民支持外,還有多少意義呢?兩者本來就是民主黨的票盤,早就被特朗普放棄了。至於主頁左上角小小的「BATTLE for the SOUL of the NATION」(「為美國靈魂而戰」)口號聽起來不錯,但「SOUL」具體指什麼?其政綱內完全沒有闡述。莫非拜登的支持者喜歡這種內斂而文藝的風格?拜登何不將重點放在「經濟」、「就業」或「喚醒美國人民的自豪感」這些穩健又獲得大多數人支持的議題?着實令人費解。

相反,特朗普在主頁大圖中與軍人互相敬禮,並以醒目的「Together, we are rebuilding our nation」(「一齊重建我們的國家」)相呼應。似乎就是要告訴美國人:只有特朗普才能代表美國,只有特朗普才能救美國。雖然知識分子、中產階層不喜歡特朗普,但廣大基層選民,尤其是教育程度較低的、「鐵鏽帶」中因「貪婪的美國企業主」將產業外移而失去體面工作的(「they took our jobs」)、思想保守且排外的紅脖子(redneck),他們對那份能讓自己重回昔日輝煌的「美國精神」趨之若鶩,也更樂於打破現狀——既然失業已經夠慘了,何不放手搏一搏、單車變摩托?

政綱不代表一切

民主選舉本來就是靠候選人的包裝。特朗普更「貼地」,更讓人印象深刻,這給予他莫大的宣傳優勢。所以筆者說他已贏了一半。不過選舉並不僅止於此,也取決美國選民對兩人一直以來的印象,更取決於各州尤其是關鍵州份選舉人的立場,甚至取決於共和、民主兩黨元老及幕後各派系資本勢力的取態。總統大位究竟鹿死誰手,還有最後一里路,讓我們拭目以待吧。

作者是政策研究員

[余晶煒]