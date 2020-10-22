陳帆川：從戰狼外交到戰狼內交

由於事件實在荒誕，兩岸政府原本一直守口如瓶，直至外媒獨家踢爆，直指中國使館人員強闖台灣人辦的雙十節活動，台灣政府為免失去主導權得失民心，才率先表態抗議。而即使道理在台灣一方，他們為免斐濟當局難做，自然想低調處理，以免影響得來不易的關係。

雖然兩岸在事件曝光後各執一詞，中國外交部揚言是台灣人員主動挑釁，理虧在先，但中國使館人員在雙十節活動上能有什麼公務，實在不言而喻。據中央社引述斐濟當地台灣商人的說法，中方人員經常騷擾台灣舉辦的活動，並拍照蒐證。這種情况，香港人並不陌生，去年「反送中」運動的示威現場也經常有人發現，操普通話的不明人士拍下記者和示威者大頭照，客觀效果，就是嚇人。

港人最在意言論自由 最抗拒指鹿為馬

最近港台《鏗鏘集》請來袁氏家族齊齊接受訪問，表達出和而不同的可貴。影片沒有撐黃或撐藍，但發布短短一天即登上YouTube熱門榜首。觀乎留言，很多人也並非一面倒謾罵民主派或是建制派的袁氏家庭成員，而是對於不同政見仍能有限度地共冶一爐表達珍惜。

其實袁氏家族如果活在從前，不過就是同枱吃飯偶有口角而已，就像港產片《表姐，你好嘢！》一般，用不着今時今日弄得有人要在鏡頭前避席，有人要離鄉別井才能暢所欲言，表達政見參加示威的人還得被提醒「小心啲」。相比起黃藍紅的政治立場，其實香港人最在意的是言論自由，最抗拒的是指鹿為馬。面對咄咄逼人的戰狼「內交」，香港人跟台灣人一樣，習慣了自由的空氣，難以心悅誠服。

戰狼出動，盛氣凌人，在牆內激起愛國心，在牆外則凝聚一股「令人反感」的共同情緒，去年團結了台灣與香港，今年再促成起初玩票性質後來卻愈來愈認真的「奶茶聯盟」。戰狼與奶茶，會否發展成前所未見的外交角力？

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]