王慧麟：「撐侵力」的抹黑力

亨特電郵事件 就是要抹黑抹紅

正常的香港人，日出而作，日入而息，單是香港本土KOLs在社交媒體的節目，足夠睡前消磨幾小時。但如果大家發揮好奇心，追蹤美帝保守派以至極右人士及團體組織的社交媒體，大家會發現另一個世界。他們近一個月來，左批醫療界提出的閉關抗疫犧牲經濟害死平民，右評政棍（用到thug這個字，夠激未？）在國會玩拉布阻礙最高法院新大法官被提名者巴雷特的委任，但一直苦無機會找到攻擊拜登的罩門，直至上周的拜登兒子亨特的電郵醜聞曝光，這班右派支持者士氣大振，互相轉載，不斷攻擊拜登的誠信問題。

亨特的電郵事件，背後的政治圖謀非常明顯，就是要在侵侵與拜登本周四（香港時間周五早上）辯論之前，大爆特爆，針對拜登的個人誠信，就是要抹黑，將拜登家族抹為貪錢的權貴，兒子亨特利用父親的政治地位大撈特撈；就是要抹紅，將拜登兒子，安排外國權貴與拜登會面，從中疑似「收錢」的事件，不斷擴大，更劍指拜登兒子與香港民政事務局前局長何志平（肥平），有千絲萬縷的權錢利益，並且將拜登與中國掛鈎，投拜登即是投中國。幾天以來，拜登陣營，面對前所未有的烏賊攻勢所打擊。

操作與4年前班農操盤方式極似

早前這些右派人士及組織，一直流傳着，這次抹黑力的總後台，其實是班農。當然，這個說法，真真假假，極難分辨，姑且信之。但這個抹黑力的操作，與4年前班農的操盤方式，極為相似。班農團隊的操作方式是，不斷放大及誇大社會上大議題（例如種族）的矛盾，不斷批評現有體制背後的錢權利益的瓜葛，不斷加火攻擊對手的道德正義形象背後其實是一堆偽君子，不斷聲稱自己及支持者被主流傳媒打壓而令大眾無法找到所謂「真相」。

有些人聲稱這是「民粹主義」（populism），筆者倒覺得民粹主義不單翻譯得不好，而且抓不住班農團隊的操盤方法。班農的操作，是以撕破扯爛原有體制的方式，不斷踩界，不擇手段，以奪權為最終目的之「選舉」操作，究竟他們背後有沒有一套宏大的社會轉變工程，以達至長遠地想建構一個怎麼樣的國家呢？真是天曉得。

問題是，當侵侵4年前真的靠此板斧贏得選舉之後，美民主黨內的大老們仍然認為，侵侵go low，民主黨go high，只要找一個有台型夠中立而且有理念夠正派的候選人，就可以擊敗侵侵。而如果侵侵私人律師朱利亞尼沒有說謊，侵侵的政治團隊，早在去年，已經擁有關於拜登兒子的「黑材料」，但他們隱而不發。而且，侵侵的政治團隊亦相信，這些黑材料有機會「絕殺」拜登。他們就是等待拜登成為候選人，並且有待適當時機予以總爆發，以撼動整個選舉。大家還有沒有印象，民主黨初選後期，侵侵不斷單打，不斷捧極左的桑德斯，不斷踩低拜登，笑拜登為「sleeping Joe」？回想起來，侵侵的激將法，令民主黨大老們，最終都要冒民主黨大分裂的危機，都要把拜登送去做候選人。回想起來，侵侵團隊早就為拜登準備了一份「大禮」。當然，肺炎危機打垮了侵侵的競選進程，則是另一回事。

美總統選舉關鍵 已是「打爛仔架」選戰

當前美帝總統選舉的關鍵，已不是什麼政策辯論，而是一場打爛仔架的選戰。現在社交媒體發達，侵侵的支持者靠二三線社媒、網上KOL名嘴，以至各式各樣的社媒平台，足以將拜登兒子的「醜聞」，傳播出去。而且，美帝主流媒體恪守新聞工作的專業精神，不肯落水大幅報道，正中侵侵團隊一路營造的說法：即美主流媒體早就與民主黨及舊權貴沆瀣一氣，掩蓋「真相」。如果拜登團隊不迅速止血，無視抹黑力的操作，一旦讓侵侵在民調數字上拉近與拜登的距離，隨時會後悔莫及。明乎此，香港時間明天早上的兩人電視辯論，至為關鍵。

作者是時事評論員

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[王慧麟]