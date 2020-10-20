梁美儀：「港式」一國兩制退場

習近平在講話中，提到中央期望深圳未來在國家擔演的三大角色：「中國特色社會主義先行示範區」、「社會主義現代化強國的城市範例」及「率先實現社會主義現代化」，而實現社會主義現代化，將能豐富「一國兩制」事業發展新實踐。

前國家主席江澤民在1998年來港出席香港特區成立一周年慶祝活動時曾言：「『一國兩制』在香港的成功實踐，對澳門順利回歸祖國和台灣問題的最終解決，一定會起到示範作用。」所以聽畢習近平此番話，不禁心裏狐疑，談「一國兩制」，不是說香港，不是指澳門或台灣，而是由始至終都在一國之內的深圳？

對北京而言 已變成「兩制對抗一國」

香港實行「一國兩制」23年，但對北京而言，香港由始至終沒有真正回歸，不單人心未回歸，過去幾年，還成為外國攻擊國家的缺口。即使中央決心要對港實施「全面管治」，但要令香港人心歸順，令國家安心，在可見的未來也未必能做到。對北京而言，這種容許香港高度自治、港人治港，保持原有制度50年不變，可實施普選特首的港式一國兩制，已變成以兩制對抗一國，高度自治異化出港獨思潮。

中央以深圳作為新一國兩制的示範單位，在經濟上，不以香港那種大市場小政府的自由經濟為主軸，改以政府統籌，高效支援，但中央同時給予特定的改革開放授權，以應對西方強國的打壓與激烈競爭，香港要不好好參與大灣區建設，否則未來經濟發展將落後於深圳。

不單是經濟，若香港不按時局轉變，調整對一國兩制的理解，不在司法、教育、政制上好好「改革」配合國家新形勢，香港被邊緣化將在所難免。堅持捍衛港式一國兩制的香港人要坐穩。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]