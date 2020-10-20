劉進圖：香港邊緣化？困境非必然！

施政報告是香港特區最重要的政策文件，需要籌備多月才能出台，過去從未試過臨時抽起，就算有一些重大的、涉及香港與內地協作的事情，例如兩地恢復通關的安排、香港與大灣區的基建協調，來不及在施政報告公布前敲定，也可以在報告發表後另擇適當時間公布，沒有必要把整份施政報告押後至下個月底前，這個倉卒的決定反映中央對香港的管治傳統並不重視，難免令外界認為香港的地位已大幅下降。

封深圳為引擎合理 沒必要貶低香港

深圳是中國的創新科技中心，有大量的創科企業以深圳為基地，中國要打破美國的科技封鎖，讓華為、騰訊、阿里巴巴、TikTok等繼續壯大及開拓國際市場，的確需要加大對深圳的支持，把深圳封為大灣區發展的重要引擎，給予更多政策空間和發展資源，這安排相當合情合理，但沒有必要貶低香港的地位和作用，畢竟深圳如果需要招商引資，吸收國際投資融資，香港仍然是重要的渠道，中央如果很重視香港的地位與作用，大可以說深圳與香港是大灣區發展的一雙引擎，彼此相輔相成，不作這樣的表述，難免令外界認為香港的地位已淪為配角。

港仍有領先優勢 只是政治「不聽話」

香港地位下降，如果是因為香港不再具有競爭力，對華南地區乃至全中國的經濟發展不再有貢獻，那是順理成章的事情，沒有什麼可爭議；但如今的情况不是這樣，香港的科研水平、營商自由、金融實力、國際連繫、法律保障等，仍然具有領先優勢，只不過在政治上不聽話，令北京坐立不安，所以不斷介入香港日常管治，要快速實現對香港的全面管治權，卻由此引發了更多的政治爭議和持續的信心危機。

按照目前的發展趨勢，香港在政治上很快就會變成和深圳相若的城市，但這個趨勢對深圳和中國真的有利嗎？近月有不少國際財金媒體報道，深圳的龍頭科技企業大幅增加在新加坡的投資，甚至考慮以新加坡為亞太業務中心，原因是新加坡與中國和美國的關係都不錯，又是國際金融中心，這些科技企業落戶新加坡，可以兼顧東西方兩邊市場。

當香港不再兼顧東西方 貢獻會消失

香港過去的吸引力，正正就是可以兼顧東西方兩邊市場，如今這吸引力大減，是因為西方社會覺得香港正失去高度自治，逐漸變成普通中國城市，要部署淡出香港；而北京卻覺得香港太西化，過於挾洋自重，要迫使香港盡快與大灣區全面融合。當香港不再兼顧東西方兩邊市場，角色與功能被新加坡取代，對大灣區的貢獻就會消失，淪為配角與附庸也就無可避免。這將是香港的不幸，也是中國的不幸。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]