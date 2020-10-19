黃均瑜：請教葉建源 順答張銳輝

是誰失德？公開整套校本課程便可知

根據公開的資料，教協從7月開始便已跟進事件，並且清楚認定這是一宗行政部門「誣衊」一位好老師事件，為何在9月22日該教師被取消註冊後依然和教育局很有默契地低調行事？用的理由又都是私隱？現在的情况是：教育局指該位教師專業失德，而教協則指控教育局行政失德。是誰失德，公開整套校本課程便可讓事實說話，為什麼教協又與教育局一樣秘而不宣呢？課程不會也是私隱吧？况且現在事件已是街知巷聞，誰的私隱被犯了呢？再說，行政部門「誣衊」市民，在文明社會是絕對不能容忍的事，是天大的事，作為民主鬥士、公義化身的教協，理應早早揭竿而起，葉議員亦理應運用立法會議員的身分監察政府，為老師伸張正義，更應發動傳媒的第四權窮追猛打，為何會默不作聲，埋首準備文件上訴呢？行政機關既然失德，為什麼不把案件直接交由法庭處理，而是交給同樣是行政機關所委任的上訴委員團呢？茲事體大，除了司法覆核，也應該帶去教協所熟悉的國際戰線。

教協是國際教育組織（Education International）的成員，在《逃犯條例》修訂事件中，成功透過國際教育組織動員了46個外國工會，聯手去信林鄭月娥，共同關注香港事務。關乎教師名譽生計的事，為何在教育局披露事件之前卻是如斯低調？

至於「助紂為虐」，香港教育界是誰怕誰，誰是紂？大家心中有數，反正我是喜歡武王多一些！

教協35年都爭取不到修例

張銳輝對我的回應中，問我能否啃得下教師被「連教育文憑都沒有的官僚」取消註冊。其實，張銳輝不應該不知道「連教育文憑都沒有的官僚」有權取消教師註冊的法例由來已久，在法例未改的情况下，沒權沒勢又尊重法治的我，啃不下也得啃。由1985年起到如今，負責立法修法的立法局和立法會都有教協的代表，全盛時期更有兩名，35年來都沒有爭取或爭取不到修改法例，還有顏面來問我？！

作者是教聯會會長

[黃均瑜]