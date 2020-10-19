孔誥烽：為何拜登陣營也不信「將會大勝」民調？

2016年希拉里在選前兩三個星期於關鍵州份領先特朗普的幅度，沒有比現在拜登的小。現在選舉結果與民調會有很大出入，不是沒有可能。首先是很多特朗普的支持者，可能因為媒體對「特朗普支持者」都有「追不上時代」、「種族主義」、「學歷低」、「全球經濟下失敗者」等刻板印象，都傾向不表態，到投票時才投給特朗普。

選民在議題上認同特朗普 卻覺得他沒總統質素

權威民調機構Gallup在9月進行的調查（註1）顯示，只有四成四選民覺得特朗普擁有總統的領導質素，覺得拜登有此質素的則有四成九。但在各項議題的立場上，有四成九選民表示認同特朗普，只有四成六認同拜登。這個調查顯示，選民其實很矛盾。如果是對人不對事，他們會選擇拜登；但如果對事不對人，他們則會傾向特朗普。

在同一個調查，有五成六選民覺得自己的生活，現在比4年前好。這個自我感覺良好指數，乃是自列根爭取連任以來，於在任總統爭取連任年最高的。列根在1984年爭取連任時，只有四成四選民覺得自己比4年前過得好。1992年老布殊爭取連任時是三成八的低位，他也連任失敗。2004年小布殊爭取連任時是四成七，2012年奧巴馬爭取連任時是四成五。現在的五成六，的確是很高。很多人都覺得在全球大瘟疫和經濟衰退中，那麼大比例美國人仍感覺良好，十分奇怪。

看深一層，這個現象其實並不怪。美國實體經濟的下滑，沒有比預期嚴重。美國第二季的經濟收縮，是9.5%。之前報道的三成多收縮，是全年化（annualization）計算，聳人聽聞但沒多大現實意義。美國的收縮比較其他發達國如日本（-10%）、德國（-11.7%）、新加坡（-13.2%）、加拿大（-13.5%）、法國（-19%）和英國（-21.7%）等都少（註2）。美國的航空公司、餐廳、商場、電影院和其他靠人流支撐的行業受到疫情嚴重打擊，但高科技公司如Zoom、Netflix、amazon等卻成為這次疫情的大贏家。更重要的是，美國的房市和股市，在瘟疫之中，還繼續爆升。

瘟疫中美國房股爆升 實體經濟比其他發達國好

2008年美國金融體系差點崩潰，美元在國際市場的地位，也沒有絲毫動搖。這道理很簡單，就是世界除了美元之外，並沒有享有接近公信力和全球流通量的貨幣可以成為替代。發行唯一有機會取代美元的歐元的歐洲經濟，當年受到金融危機的打擊，比美國更大。

這次疫情下，歐洲的經濟狀况也是比美國更糟糕，還將受到英國脫歐打擊，歐元受到很大壓力。所以今天，再無投資者質疑美元地位。美國聯儲局也能在疫情中毫無顧忌地增加貨幣供應。疫情開始後，美元利率不斷下降，美國的房市和股市，也跟着爆升。疫症導致房屋建設減慢，更令美國多個房市出現嚴重供不應求的局面。調查中56%自我感覺良好者，應該便是有房產股票在手者，即包括有退休金供款的在職人士。而在聯儲局大舉放水的前提下，國會亦放心通過龐大刺激方案，全民派錢和增加失業救濟金，令不少中低收入人士，在臨時離職時獲得比原來薪水還高的收入。

左中右的經濟學家，都肯定特朗普提名的聯儲局主席鮑威爾的領導力。疫情開始後，Gallup調查（註3）更發現公眾對鮑威爾的肯定達58%，比特朗普（47%）、財長梅努欽（51%）、國會的民主黨和共和黨領袖（46%和47%）都高，比格林斯潘在2005年拿過最高的56%還高。現在疫情沒有打擊美國人對經濟的良好感受。但問題的關鍵，是美國人會不會將疫症中的房股繁榮歸功特朗普。這是最大的未知數。

大量民主黨選民預先投郵寄票 或引發選後爭議

另外，現在各州都有大量選民選擇在大選日前預先以郵寄或投遞方式投票，避免大選日票站擁擠，親身投票會感染疫症。但數據顯示，選擇郵寄投票的絕大多數都是民主黨支持者。共和黨支持者，則多傾向在投票日親身往票站投票。這種不同政黨支持者以不同方式投票的狀况，史無前例。萬一關鍵州份的郵寄或投遞出現狀况，或在選後受到法律上的挑戰，則很容易將選情倒轉過來。

但話又說回來，2016年希拉里意外落選，很大原因是有很多民主黨支持者對希實在太不滿，而且投票前民調都預測她能壓倒性地贏特朗普，令不少民主黨支持者，不是抱着希拉里一定贏，便是給特朗普這個局外新人勝選試試看也不壞的心態，沒有出來投票。希拉里更老神在在到在臨選舉幾個月疏於到密歇根、威斯康星和賓夕法尼亞3個傳統民主黨州份造勢，導致3個州都變成特朗普囊中物。

4年前意外大翻盤 重演機會不太高

民主黨支持者，經歷了過去4年他們無法接受的施政混亂、反移民和基右政策，恐怕這次都會踴躍出來投票。拜登陣營也不斷強調不要輕信民調，一直都在高呼告急。2016年式的意外大翻盤，發生過一次之後再發生的機會，應該不會太高。

當然，現在愈來愈多人擔心，選舉的最可能結果，是11月3日投票後，在第二天也不會有明確結果。如果特朗普開票後在表面上輸了，他的團隊很可能會以郵寄和投遞投票的種種法律和技術問題為由，提出上訴，最後變成像2000年小布殊對戈爾的選戰，要告到上最高法院，在選舉日超過一個月之後才能有結果。

最近有一個有趣現象，就是香港部分媒體，要找人評論和預測世界政治經濟大勢時，愈來愈喜歡找堪輿學家。最近一位從中國近代史、中美關係到粵劇復興什麼也好像很懂的術數大師，竟然從特朗普的八字，算出他在今年10月8日到11月7日的丙戌月會無運行，到11月7日之後才有好運，所以預測特朗普在開票時會輸，到後來上訴和重新點票時會贏。對於這種大迷信預言，我們聽後笑笑便可，不用太認真。但如果這個預測最後意外成真，大家也不應感到太驚訝。

註1：bit.ly/2H7WFOU

註2：bit.ly/31j5Y5t

註3：bit.ly/3579wJj

作者是美國約翰霍普金斯大學韋森費特政治經濟學教授

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[孔誥烽]