曾志豪：香港加速消失

一夕之間，香港的《施政報告》，居然可以「消失」。對，官方說法是「押後」，但那個「押後」的理由，比起「押後」立法會選舉，同樣難以置信。為了爭取中央的政策支援，所以要北上和部委開會討論才能下筆？

難道施政報告沒有了中央的政策支持，便不用發表？難道說，整份施政報告都是「等埋中央」，而沒有本地實施內容？即是林鄭靠北京「通水」出貓，否則便只能交白卷施政報告？

磨平香港獨特性 盡早融入大灣區

香港人都知道，是北京DQ了香港的施政報告，又或者北京突然有新的政治形勢，臨時飛紙仔，要林鄭重新編寫，適應新形勢。所以施政報告才會「發布」無期，只敢說「爭取11月底」發布，完全被動，不日上映。

被押後的不止是一份施政報告，而是香港的政治地位，完全消失。北京堂而皇之的插手，公開告訴全國人民，香港的施政報告，其實是由北京拍板定奪的。此其一。

其二，習近平南巡深圳，就是為了突出深圳的政治地位，香港只能是配合融入深圳的角色，所以林鄭接受內媒訪問，也要故作大方，說不介意香港的GDP被深圳超越云云。

鄧小平曾對香港推崇備至，要在內地多建幾個香港；今天習近平南巡，香港卻早就失去對內地的示範作用了，內地反而想加快把香港的「獨特性」磨平，盡早「融入」內地的大灣區。於是林鄭也很識趣的說，香港人過往太強調「本土化」，對內地有抗拒排斥。

她似乎忘記自己的身分是「香港特首」，香港人重視香港價值，有何不妥？如果要你的官俸「去本地化」而「融入」內地，林太願意嗎？

最令人疑慮的是，深圳居然肩負深化實踐「一國兩制」的任務，這是新的「一國兩制」新定義，即是只要深圳能夠用社會主義制度變成國際都會，和資本主義的香港分庭抗禮，就算香港破壞凋零，也已經叫落實了一國兩制嗎？

作者是傳媒工作者

[曾志豪]