葉建源：誰在教育界製造恐慌和白色恐怖？──與教聯會會長黃均瑜先生商榷

我們在小學教師事件上的工作

日前，教育局公布取消一名小學教師的註冊，全城嘩然。本人自本年7月下旬收到該教師求助後，一直跟進了解，務求找出真相。黃會長文中質疑教協和本人「實際上做了些什麼？」既然如此，我們藉此機會，簡單交代在這事上的工作。

自收到該老師求助後，我們視為頭等大事，花了相當多時間在處理這個案，例如與律師團隊多次長時間開會及進行電話會議，蒐集資料、研究理據、還原真相。8月中旬，律師團隊綜合了我們的意見，代表老師寫了一封20多頁、情理兼備的信件，反駁教育局的指控，並要求教育局在最終決定前安排會面聆訊，現場回應教育局的問題。9月下旬，老師收到教育局發出取消其註冊的信，信中沒有具體回應我們反駁的觀點，也沒提及讓老師出席聆訊，完全罔顧程序公義，我們即時決定向上訴委員團提出上訴，隨即展開另一輪密密麻麻的準備工作。

從各方面得到的資料顯示，該老師是一位得到學校器重、同事尊敬、家長讚賞和受學生歡迎的好老師，絕對沒有像教育局所指「有計劃地」在課堂散播港獨信息。我們認為教育局為求自保，不惜犧牲無辜的老師，實際上是一次旨在殺雞儆猴的政治操作，絕對是可恥的做法。老師失去註冊身分，除非上訴成功，否則終身未能申請教職，經濟上即時出現困難，教協支付所有法律費用和老師部分的生活費，並即時展開眾籌，也邀請市民和教師同工給老師打氣。

教局解說可謂誣衊 須為教師發聲

黃會長又指教協「忽然高調」，這個批評更令我們失笑。教協處理投訴，一貫保密，未經老師同意，絕不會披露任何資料，其他毋須處理個案的教協理事也不會知悉。但是，教育局突然在本月5日向傳媒公布有教師被取消註冊，傳媒竟同時得悉教師任教的學校名稱，情况便大大不同了。我們發現教育局發出的資料，以及翌日在記者會的解說，所舉出的「罪證」極其薄弱，而且不少帶有誤導成分，對相關老師和學校都是一種誣衊。我們必須為教師發聲，取回公道，不容教育局以失實的指控和誤導的資料欺瞞公眾。即使進入這個階段，我們的每一個步驟都仍然尊重當事人的意願，保護當事人的私隱與尊嚴。

教界會判斷教育團體是否助紂為虐

黃會長又批評本會理事張銳輝「對教育局披露的資料置若罔聞，不是逐一駁斥」。本月11日，教協會正正召開題為「駁斥教育局對被釘牌老師的誣蔑，團結一致全力上訴維護老師尊嚴」的記者會，張銳輝是講者之一，我們向記者提供事件概要、詳列證據指出教育局在處理事件中的程序和實質不公義，包括指老師以「85分鐘」來講述民族黨和港獨問題是不實的指控，無論教案設計和學生的回應，都指出課堂的目的是言論自由，教育局說法誇張、昧於事實，如果不是錯誤評估，便是刻意誤導公眾，抹黑教師！黃會長在未經事實查證，便採用教育局的說法，指「被除牌的教師是課程編寫者，是『製獨』者」，究竟誰人才是黃會長所指的「對該老師的專業謀殺」呢？

不過，有一點本人十分認同黃會長，他說絕不苟同製造恐慌和白色恐怖的手法。請黃會長公道一點，現時在教育界製造恐慌和白色恐怖的，正是教育局和梁振英及建制派等人，前者濫用公權力打壓教師，後者不斷對教師作出起底行為，又針對教育界進行恍如文革般的政治批鬥，這些才是真正摧毁教育的行為。教育界也會判斷，各個教育團體是否助紂為虐，有沒有為教師說出公道話！

對上訴有信心 但已作司法覆核準備

事件發展至今，影響深遠，雖然我們對上訴有信心，但如失敗，行政長官會同行政會議是第二步上訴機制，根據林鄭日前的公開說法，相信也不會奏效，我們已作出司法覆核的準備。我們呼籲教育界團結一致，緊守崗位，秉持專業；我們也呼籲社會人士支持教育界，抗拒政治干預教育，守護我們的下一代！

作者是立法會議員（教育界）

[葉建源]