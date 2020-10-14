張國樑：借鏡深圳40載成果 籌謀香港再出發

今天正好是慶祝深圳經濟特區成立40周年的大喜日子，中共中央領導人、國家主席習近平第三次南下赴會到賀，並會發表重要講話。習主席在過往兩次考察深圳中，不單止肯定了深圳特區推動國家改革開放進程上做好積極探路者的彪炳成績，並以「改革開放再出發」號召改進其發展定位，朝向爭取建設具中國特色社會主義現代化強國的模範城市。深圳在過往的10年間，確實有效地進行了多方位深化城市建設的改革措施，全面提升了其整體經濟實力和可持續發展性。

深圳改革開放40載成效顯赫，其中本地生產總值（GDP）已在兩三年前超越香港，在2019年深圳、新加坡及香港的GDP約為2.7萬億、2.6萬億和2.5萬億人民幣，深圳的GDP份額佔全國整體GDP的2.7%，更為大灣區經濟總量的龍頭。

深圳現在或可以說是公認的國際創新中心，作為多元化科研創新的基地，培育了不少獨角獸公司，更吸引了多家大型跨國科技企業如騰訊、華為等進駐設立總部，堪稱「中國矽谷」。另外，深圳在去年的創新科技研發方面也表現得相當厲害，深圳的PCT國際專利申請量竟佔全國的30.6%，平均每天有48件專利申請，並佔廣東省總量七成；深圳大學的國際專利申請量更連續兩年位列全球教育機構前三，僅次於加州大學系統和清華大學。

金融領域方面，金融業年度平均增長率達28%，約30萬從業人員創造全市四分之一稅收。深圳A股上市公司數量剛巧已於6月份超過上海市，同期深圳交易所將創業板由「審批制」改革為「註冊制」的相關業務規則及配套安排，便利初創企業融資方案，兼行市場化融合創科發展理念。

現行港深合作面未夠廣泛

總括而言，衍生優勢亮點繁多，但香港特區政府應如何借鏡這些成果，將受到去年至今的社會黑暴事件和新冠肺炎疫情而生的陰霾一掃而空呢？

事實上，現行港深合作面並未夠廣泛，港版醫療服務體系和醫學人才培養引進也只不過稍有點眉目；在創新科技發展方面，就算在兩年多前由中央主導確立「科研資金過河」便捷政策下，仍未見香港特區政府予以積極跟進，全面拓展落馬洲河套區作為「港深創新及科技園」的計劃，其餘的就更不在話下了。筆者認為，如果想脫離現有的困局，林鄭管治團隊必先在政策上協助香港專業服務業進一步融入大灣區發展需要，締造香港作為超級聯繫人在內地與國際貿易的重要角色，再者投入資源和具效益措施，加快與內地金融科技互通，增強本港在國際資產管理能力的代表性，最後要記緊「為官避事平生恥」，學習深圳特區「敢闖敢試、敢為人先」的精神。

作者是香港青年時事評論員協會會董

[張國樑]