黃任匡：孩子請你不要太聽話

孩子，你來到這個世界6個月了。

你是個了不起的乖孩子。很早就自己戒了夜奶，現在你已經能夠靈巧地躺着翻身，小手小腳也很有力。你開始自己坐得穩了。在你快速成長的這幾個月裏，我和媽媽一面應付醫院的工作，一面照顧你，作為新手爸媽，當然流了不少辛苦的汗水，但也流下了許多快樂的淚水。

最近其中有一次，是這樣的：

當你大概4個月大的時候，你開始會在睡覺時踢被子。我們怕你半夜會着涼，於是爸爸就決定試着幫你蓋被之後，再把被子的左右兩端用力塞進牀褥下面夾住，心想你這樣就踢不走被子了（我後來才知道有嬰兒睡袋這回事，現在想來真蠢）。

怎知道，第二天早上起來一看，爸爸就笑歪了。

可能是你發現被子踢不走，玩得不痛快，於是你就索性小腿一縮一抬，整個下半身就揪出來了。當爸爸睡醒來時，就看見你已經金蟬脫殼，雙腳頂着小牀的左邊牀欄，右手撐着小牀的右邊牀欄，像個小小特技人，快樂地向着我咧嘴笑了。你洋洋得意的笑臉，似乎在說：「爸爸你看你看你看，我逃出來了！你的計劃失敗了哈哈！」

爸爸看着你小小的身體，快樂地擺着奇怪的姿勢，笑着笑着眼眶居然就濕了——孩子你好棒哦。

是的，爸爸最希望你這樣子：健康矯捷、開朗快樂地走出自己的路，不要被我們大人的規範掣肘。

請你記着，即使爸爸媽媽都很愛很愛你，但我們說的話不一定都對。爸媽其實沒有比你聰明、沒有比你厲害。我們只是碰巧比你早一點來到這個世界，所以生活的經驗多一點（不好的陋習也多一點）罷了。

所謂智慧 就是明辨是非

爸爸媽媽都尚且如此，其他的大人更不用說了。而且現在的香港，對孩子們不懷好意的大人實在太多了。譬如說，有個身為人母叫林鄭月娥的大壞蛋，利用另一位母親的喪女之痛，去達至自己的目的。現在人家沉冤未雪，兇手依然逍遙法外，她竟然袖手旁觀，還冷血的叫人「及早釋懷」。可惡吧？

所以說，大人不一定都對，請你不要太聽話。

當然，這不是說大人都是壞人。大人嘛，有好也有壞。所謂的智慧，就是明辨是非——在大人們裏找好人，在混沌的世界裏找出光明的路。孩子啊，願你有足夠的智慧，矯健地避開政權的扼殺、逃過大人的箝制，就像今天你逃脫爸爸的被子一樣。你要多讀一點書，好長智慧，學會獨立思考，成為正直善良的自由人。也記得要多結交朋友，在困難的時候互相扶持、取暖，直至香港重光。

生而為香港人，你面前的路不容易走。

但請你不要怕，爸爸媽媽陪着你走，直至我們再也走不動的那一天。

愛你的爸爸

2020年初秋

（編者按：作者是杏林覺醒成員）

[黃任匡]