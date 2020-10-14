陳景祥：施政還有什麼要報告

跟中央部委協調 不是定稿前要完成嗎？

大家以為要押後施政報告，是因為特首周三要出席深圳特區成立40周年慶典，同場還有國家主席習近平，特首不得不參加。因「撞期」而要遷就領導人，押後施政報告一個星期已經足夠，但因為要中央支持某些措施而改期，卻連具體日子都定不下來，這豈是政府施政常規！

施政報告是未來一年的管治規劃，怎可能連重要的政策措施在公布前兩天仍然沒有着落，要臨急赴京磋商？如果要跟中央部委協調、爭取支持，不是在施政報告定稿前就要完成的嗎？

押後施政報告、連日期都不能確定下來，到底是特首的要求不獲中央重視，還是特首摸不清如何向中央爭取的途徑？香港經濟發展一直以私營企業主導，政府只負責監管及維持市場秩序，現在要融入國家發展規劃，必須向中央「攞政策」；遊戲規則已變，看來特首和各問責官員必須重新學習！

獨立檢討委會或已胎死腹中

不過，即使行政長官能夠如期在今天宣讀施政報告，公眾會對它有什麼期望嗎？大概不會了，因為以目前特區政府的狀態，能維持社會正常運作，不再出大亂子，也許已算得上「及格」，其他就不能再苛求了。

時間過得快，今年是特首林鄭月娥的第4份施政報告，如果她不連任，明年的一份就是告別作，基本上不會再有任何大動作，公眾關注程度也會大減。換句話說，如果林鄭月娥仍有什麼施政大計，就應該在今年的施政報告內宣布。

去年10月正值反修例街頭衝突如火如荼，議會內泛民議員則「群情洶湧」，特首的第3份施政報告在開始宣讀不久即遭不斷而來的口號聲打斷，立法會主席梁君彥唯有宣布休會，林鄭月娥最後只能利用視像宣讀施政報告，可說是創了先河！

在社會動盪、人心不穩的情况下，去年的施政報告基本上沒有什麼「亮點」，恍如一份流水帳，其中最重要的建議（沒有之一）是成立「獨立委員會」：「今日發表的新一份《施政報告》會提出一些措施去處理社會最關注的問題；稍後我會邀請一些社會領袖、專家、學者，再深入、獨立地檢視香港的社會矛盾和須正視的深層次問題。」

後來政府宣布成立的是獨立檢討（不是「獨立調查」）委員會，然而一年過去，委員會仍然未能成立；無聲無息，建議也許是胎死腹中了。事實上，在建制派內也找不出願意擔任獨立檢討委員會成員的人選，可見行政長官的想法和港人的隔閡有多遠！

很多人想知林鄭如何回應香港角色大變

從去年10月至今，香港局勢不但沒好轉，反而更加嚴峻，北京出手為香港立《港區國安法》，引來美國和歐洲國家群起制裁，香港被美國取消「特殊待遇」，跟內地城市同等地位，從此香港的「窗口」角色不再，如何能發揮「接通世界」的功能也令人生疑！在今年的施政報告內，行政長官如何回應香港的處境和角色大變，日後我們還可以如何發揮「兩制」優勢，很多人都希望知道她的答案。

港區國安法出台之後，街頭暴亂是沉寂了，社會秩序比以前大有改善，一方面除了是國安法發揮「威力」，另一方面是新冠疫情令執法部門可用「限聚令」作為驅散及控制街頭活動的「法律根據」，雙管齊下，局面算是暫時穩定下來。

但是民情對於政府從去年初至今的施政缺失始終要討個說法，沒有一個獨立調查，民意是無法真正平復的。現在社會氣氛逐漸緩和，但無法反映在選舉結果上，說明了港人仍然會以選票作為「抗議工具」以表達不滿；這樣一來，社會無法真正和諧，矛盾也無法完全化解。

陷入內外交困的殘局

香港現在陷入的是一個內外交困的殘局，過去我們有廣泛的國際聯繫，能夠穿梭西方國家和內地之間，政府把香港說成是一個Gateway，是中西之間的交匯點。很明顯，這個國際大環境已一去不返！

至於香港內部，我們的社會矛盾無法擺平，經濟復蘇也看不見什麼苗頭；疫情過後，才是香港真正面對考驗的時刻，屆時限聚令沒有了，執法部門如何「有效驅散群眾」？經濟活動逐步回復正常了，但我們靠什麼去為經濟重新注入動力？旅遊業？科創？還是房地產？

以前，我們認為香港的私人市場充滿活力，只要政府提供條件，私營企業自會找尋機會，毋須政府插手。但現在香港國際化、面向世界的優勢已無以為繼，融入國家發展規劃，配合「十四五」（第14個五年規劃）、投入大灣區，全部都是中央政府主導的計劃，香港應該如何參與，可以有什麼角色，相信連政府官員都無法說出個所以然。

難再有大動作 來年最主要紓解民困

本屆政府雖然仍有一年多任期，但由於決策連番失誤，無法得到香港人支持，形勢所限，本屆政府已經「提早」成為看守政府，施政很難再有大動作，也不宜再制定任何長遠計劃，因為缺乏民眾認同，任何計劃都很難得到議會和公眾支持，即使建制派也未必願意跟政府站在同一邊。

未來一年，政府最主要的工作應是協助港人度過疫情下艱難的日子，好好運用8000億元財政儲備紓解民困、扶助中小企業。相比世界其他政府，香港最大優勢就是坐擁豐厚儲備，足以在困難時期向各類有需要幫忙的民眾伸出援手。

疫情令百業蕭條，失業問題將會迅速惡化，政府不能再拒絕設失業援助計劃。現任勞福局長只懂福利，對勞工問題認知不足，一而再地拒設失業援助，將會為政府製造另一場政治危機。當務之急，政府應設一個專責小組盡快提出建議，為失業人士提供援助。

至於如何能夠帶領香港走出困境，為香港創出另一番局面，唯有寄望下一屆政府、另一位特首了。

作者是資深傳媒人

[陳景祥]