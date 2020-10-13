肯定是變了，而且是大變化。

近10年來，香港經歷了太多。筆者認為，傷未平，疫還在，機與危並存，港人需要沉思。

罪與罰

去載，修例風波衝擊本港。根據警方最新披露的數據，由去年6月9日至今年9月30日，共有10,039人涉修例風波中的罪行被捕，當中2266人被檢控。

多麼痛啊，上萬人，關聯幾多家庭？尤其是，被捕的，多是年輕人。

這不是「秋後算帳」，而是「罪與罰」，一個法治社會的必然。需要沉思的是，在政治團體和社交媒體強力動員下，衝過頭的修例風波，到底傷害了誰？「缺一不可」的「五大訴求」有可能麼？客觀上為蔡英文輸送選舉能量、為美西方提供制港遏華口實，對本港有何好處？而遇害女孩潘曉穎的父母討到公道了嗎？

小與大

今年，超級新冠疫情來襲。平心而論，本港整體防控尚可。但起起伏伏，一直未消停，近期不明源頭個案連增10天，專家指第四波疫情或已殺到。圍繞口罩、封關、要不要接受內地援助等，政治口水亦時有。

多可惜啊，以本港曾有2003年抗沙士的經驗，以內地是次抗疫有成，又有「一國兩制」之利，本應更早更好控制疫情。

問題在於立場，在心態。事實上，病毒不認「左、右」，抗疫也無分「社、資」。本港人口700多萬，遠不及京滬廣，甚至不比深圳、武漢多，全民檢測，真的那麼難嗎？如果大家都能尊重「賽先生」（Science），理性看待「小我」與「大我」的關係，怎會讓本港「健康碼」的推出一再延宕？

家與國

「十一」甫過，本港經歷了史上最慘的「黃金周」。商舖門可羅雀，商家苦不堪言。據報道，上水「藥房街」約有八成藥房及藥妝店已關門。

入境處資料顯示，10月1日至6日，只有894名內地遊客來港。既因為疫情，也有修例風波後對赴港仍有顧慮的因素。而在不遠處的澳門，「黃金周」到訪遊客雖遠不及往年，仍錄得15.6萬人次，93%來自內地。

遊客多了，本港有煩惱；太少了，也不啻是個問題。這個「黃金周」，是典型之一例。港人需要沉思，家與國的關係，「一國」與「兩制」的關係。

曾經，多少內地人士懷有「香港情結」，哼唱着羅大佑創作的《東方之珠》，想去香江看一看維港夜景、銅鑼灣繁華、大嶼山大佛。如今，難了，意願也下降了。

何也？一則疫情，一則異化。在近年來的連番事件下，香港的形象大變，甚至是顛覆性的。

一些港人仇中反共，動輒以民主、人權為名，抨擊內地體制，甚至看不起內地民眾，損害了兩地彼此的好感和信任感。

其實，家與國、「一國」與「兩制」的關係，是辯證共生的。歷史可以鏡鑑，未來仍靠平衡。

古羅馬「帝王哲學家」奧勒留，在其所著《沉思錄》中有言——「觀照內心。善的源泉是在內心，如果你挖掘，它將汩汩地湧出。」當下的香港，面臨多重挑戰，處於由亂到治的關鍵期，需要真正沉思的力量，應專注防疫和民生，把握粵港澳大灣區建構、「十四五」規劃將制定等契機，同時警惕「黑暴」敗部復活，大聲向蠢蠢欲動的「佔中2.0」計劃說不。

作者是時事評論員

[歐陽五]