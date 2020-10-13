梁美儀：逃不過的移動紅線

九龍塘宣道小學一名教師，在去年3月，亦即反修例運動爆發前，設計有關言論自由的教材，被指宣揚港獨，最終教育局施以「極刑」，取消教師註冊終身。

該名教師設計教案之時，正值外國和本港商界開始對《逃犯條例》修訂內容公開表示憂慮，有立法會議員應邀到美國表達對修例的看法，社會上有關「反送中」、抗拒內地，以至港獨的爭議仍未止息。在這大環境下，小學五年級學生或許在長輩、家人、新聞報道或網絡中，知悉有關港獨的爭議，此時教師在有關言論自由的議題下，在課堂內觸及港獨問題，是否足以以一教案定生死？

教育局的解釋，基本上是認為該教師根本不應設定任何涉及港獨的教案，因單是港獨已是違反《基本法》，何况是跟小學五年級學生討論？然而，教育局當時未有向小學清楚發出指引，小學校園「禁獨」紅線還沒劃清楚，但為「政治正確」而向教師作出永不能踏足校園的重罰，做法是否公道合理，大家心裏有數。

會否令人動輒得咎？

人心動盪之時，政府再推新猷，規定今年7月1日起新入職的公務員，須簽署聲明或宣誓擁護基本法及效忠特區，而公務員事務局長聶德權指出，若在政府作出政策決定後，公務員不應公開唱反調。對於主責政策制訂的政務主任、負責宣傳政策的新聞主任職系，或講求服從的紀律部隊有此要求是合理；但對於一些前線員工，如文書主任或辦公助理員，在辦公室以外的言論自由和自由意志也要受規管，否則可能要面對刑責。那對於今年7月前已入職者，是否毋須受到規管？這條新劃紅線，會否令人動輒得咎？

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]