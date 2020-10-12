李昕君、吳鍶淇：海洋公園開拓本地客源的3個期望

毛孩市場潛力不容忽視

近年香港飼養寵物及爭取動物權益的風氣日盛。根據2019年政府統計處《主題性住戶統計調查第66號報告書》，全港有9.4%住戶有飼養寵物貓或狗，分別有18萬隻貓及22萬隻狗。而寵物主人的每月入息中位數約3.6萬元；超過一半居於私人單位，擁有一定消費力，可見若開拓寵物市場可為樂園帶來可觀收益。

儘管飼養寵物的需求日益增加，而寵物主人亦有經濟能力滿足「毛孩」需求，但相關的配套卻未臻完善，例如不少寵物公園被指地理位置不便及設施簡陋等。

因此，海洋公園可將部分用地劃為寵物樂園，當中開設不同寵物遊樂設施，例如滑梯、游泳池、海洋球池（俗稱「波波池」）等。另外，為了推動消費，場內亦可售賣不同寵物用品、零食、美容服務等。園方亦可跟海洋公園萬豪酒店洽商，容許港人帶同寵物進入酒店度假，塑造海洋公園成為寵物與主人的樂土。

設兒童職業體驗樂園 擴親子客源

從海洋公園最近公布的短期措施可見，親子客屬樂園希望吸納的主要消費群體。海洋公園一向提倡為遊樂體驗注入教育元素，向下一代灌輸保育和愛護大自然的理念。海洋公園可配合現有海洋公園學院課程，進一步加入兒童生涯規劃元素，透過多元教育增加園區吸引力，開拓家庭客客源。

新加坡兒童職業體驗樂園（KidZania）以「生涯規劃」為主題，園區設立不同工作場所，包括醫院、餐廳、化妝室、消防局等，並且讓小孩穿上制服，在工作人員指導下執行任務，以感受不同職業。

參考KidZania的成功經驗，海洋公園亦可設立類似樂園。為了增加收入，場內的工作場所可以分別由不同品牌贊助，例如餐廳可由連鎖快餐店品牌冠名贊助，讓小朋友經歷餐廳內製造漢堡包和薯條的流程。同時，園區可加入香港特色元素，讓參加者嘗試做小巴水牌、懷舊小食等，以保留本地式微行業，承傳本地文化。

配套方面，海洋公園亦應增設親子及幼兒友善的設施，例如育嬰間、親子洗手間、安全地墊、兒童遊樂設施等，方便親子客到海洋公園遊玩。除此以外，海洋公園應亦可增設提供親子購物體驗的商店、親子餐廳，或在餐廳中加設親子餐單，進一步鼓勵家庭客留園消費。

夜市、賽跑拓闊公共空間想像

現時，海洋公園亦有劃出地方讓市民在園內運動。近年本港室外體育活動盛行，各種大型運動賽事如雨後春筍，在2018年最高峰時，本地跑界人士粗略估計一年約有超過400場大小賽事，如三項鐵人、越野跑、路賽等，每個周末均有在香港各地舉辦。海洋公園實應開放特定園區，充分利用其海岸線、綠色山林的優勢，吸引團體在園內舉辦大型體育活動或作比賽用途；在實行旅遊氣泡之後，更可同時吸引世界各地的參賽者訪港比賽，有助促進這半年已經半死的香港旅遊業。

此外，海洋公園亦應探討園內（例如香港老大街）開設夜市的可能性。不少港人旅遊重點之一是各地的夜市。旅遊勝地如曼谷、台北、胡志明市均以夜市聞名遐邇，甚至香港在國際影視上亦是以「街邊炒餸」為主要畫面。參考每年年宵熟食檔均向食環署申領「臨時食物製造廠牌照」，未來可沿用相關模式，或由園區設立一些符合相關要求的建築物。此舉不但增加園內收入，亦以夜市作為招徠成為香港人新去處。

海洋公園開業43年以來面臨嚴峻挑戰。然而，其地理環境優勢及配套賦予它極大的潛力。海洋公園應配合時代進步加入更創新的元素，務求成為港人日常休憩和康樂的選擇之一，並增加其國際吸引力。

作者李昕君、吳鍶淇是「為正策士」轄下「海洋公園前景工作小組」成員

[李昕君、吳鍶淇]