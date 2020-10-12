鄭立：眾籌司法覆核 恐怕只是浪費金錢

所以司法覆核，與違憲審查，必須先建立在兩點上才有意義。第一，這是一個已立憲、憲法為最高權力的行憲法治國家；第二，三權分立，有完全獨立的司法權，行政權力無法干涉司法，而且也不大於司法。那才會產生「司法覆核」唯一的意義，那就是牽制行政權力。

香港沒有三權分立。香港政府的行政人員，很明白也清楚表示他們的權力就是源自北京政府及其武力，而不是香港議會、香港市民，或者是法庭，以上的皆是「臭四」，哪怕天天違憲，也得不到你們支持，你們還是會納稅出糧給我，市民對政府而言只是一群天天被人擠奶的乳牛，所以不論是民選議員也好，或者是法庭也好，皆是無兵司令。

况且說違憲，香港也無憲可違，香港非行憲法治國家，香港沒有憲法，香港只有《基本法》；基本法是個裝得很像憲法的山寨貨，一大堆凌駕於基本法的東西，例如解釋權、附件三、《緊急法》，不僅存在而且都先後用上，連解釋都可以不經過香港的立法機關隨時變更，法庭審完之後解釋可變，根本沒有意義。

故司法覆核並不會發揮牽制行政的作用，恐怕司法覆核的真正作用，就是用來證明自己沒有用：付錢證明自己沒用。

去到這裏，會有人說，打官司還是有其無用之用，那就是為了向世界證明香港沒有法治、香港政府荒謬，諸如此類。令人疑惑的是，過去一年已經證明了很多次，全世界都看到了很多次，還需要花大錢證明多一次嗎？

作者是專欄作家

[鄭立]