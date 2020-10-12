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2020年10月12日星期一
沈旭暉
筆陣
筆陣：平行時空，溫故知新：假如香港百年前回歸中華民國 ／文：沈旭暉
筆陣：學術自由——日本的他山之石 ／文：林泉忠
聞風筆動：「明日大嶼」研公私合作 地產界提財務質疑 ／文：李先知
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孫興杰：美國大選 一場各說各話的競賽
黃均瑜：遲來的忽然高調
鄭立：眾籌司法覆核 恐怕只是浪費金錢
李昕君、吳鍶淇：海洋公園開拓本地客源的3個期望
筆陣：平行時空，溫故知新：假如香港百年前回歸中華民國 ／文：沈旭暉
【明報文章】香港進入「二次回歸」，而其實香港「回歸」曾有多次機會，100年前的故事，對未來的局勢，也很值得參考。這個時代，除了歷史，還有什麼可說的？
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筆陣：平行時空，溫故知新：假如香港百年前回歸中華民國 ／文：沈旭暉
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