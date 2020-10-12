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沈旭暉

筆陣

筆陣：平行時空，溫故知新：假如香港百年前回歸中華民國 ／文：沈旭暉

【明報文章】香港進入「二次回歸」，而其實香港「回歸」曾有多次機會，100年前的故事，對未來的局勢，也很值得參考。這個時代，除了歷史，還有什麼可說的？

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