戴耀廷：什麼是法治：從法律的目的與人的需要出發

爭持雙方都是以法治來支持自己一方的觀點，因法治在香港以至世界，都已享有「王牌」（trump card）的地位，一打出來就能用來凌駕所有其他政治訴求。但法治之說，百花齊放，沒一套公認的論述是所有人都接受的。即使在法律學院，記得在我讀法律的時候，課堂上好像是假設了大家都知道什麼是法治，故根本不會去討論法治是什麼。學生學習各範疇的法律條文、案例及原則時，都是建基於這假設上。多年後，一位與我同期並已在國際律師大行的資深律師對我說，連他這在法律專業打滾了多年的人，也不能很簡單地向普羅市民解說什麼是法治。

法治觀之間衝突 源於各人看重不同需要

本來這也不是問題，若香港的法治狀况一直維持不變，正如在西方民主法治社會，人們也不會着意去認識或爭論法治，正如我們不用刻意地去感覺是否在呼吸着空氣，因那是理所當然的，直至我們感到呼吸困難的時候。主權移交之後，在「一國兩制」之下，因中、港兩地法律制度及文化的差異，對何謂法治，無可避免地出現了爭拗，且愈益激烈。由人大常委會多次釋法、公民抗命，至制定國安法，衝擊各方本身對法治的認知，亦影響了他們就法治的公共論述。

引用澳洲法學家Martin Krygier的法治目的論（teleological approach），要問的不是法治需要什麼法律體制，而是法律所要達到的目的是什麼，從而決定什麼是法治。我再進一步引伸這法治目的論，加上人的需要，那可更清楚展示不同法治論述背後的理念，讓公眾掌握更多資訊，就可自行判斷要擁抱哪套法治觀——是當權者宣傳的那套，還是民主抗爭所高舉的那套。

人類因群居衍生出各種需要，而這些需要會產生相關的問題。人類社會有法律，目的就是要解決這些問題，以滿足相關的人類需要。換句話說，被視為最重要的需要是什麼，就決定要處理的優先問題是什麼，再決定設立法律來達到的最終目的是什麼。

但人有不同的需要，對哪些需要是優先或最重要，各人會有不同看法。所有需要可能都是人確實所求，但若某項需要被視為最重要，為了優先去滿足那需要，就可凌駕或暫時不去滿足其他需要。不同法治觀間的衝突，就是由各人看為最重要的需要，以至法律所要達到的終極目的，之間的差異產生出來的。

掌權者眼中 要維持秩序及確保人民守法

人要滿足最基本的生理需要，就要想方法得到食物、衣服及居所，那就得工作。在群居中，人去工作難免要與其他人合作。為了促使人們發展出穩定的合作關係，無論是在原始、農業或工業社會，都會有法律訂出人們能做的、應該做和不應該做的行為。法律的目的就是提供一套行為指引，讓人在與其他人的交往中有所依從。這亦會發展出社會秩序來，讓人感到生活安全，連帶這方面的需要也得滿足。

但一旦發展出社會秩序，就要有人去維持。若有人不遵守法律，維持秩序的人就會執行法律，使違反的人受罰，遵行的人能得到好處。政府亦因應而生。如何確保擁有權力去執行法律的人也遵守法律，不會運用法律去謀取私利，理應是法律發展的關鍵。

但有些人認為這問題不是由法律來處理。在法律確立了由誰來掌控法律的權力後，法律的目的只需確保掌權者能繼續運用法律賦予的權力，令其他人遵守法律，及維持法律所訂定的秩序。人們即使醒覺到他們有其他方面的需要，掌權者也不必然要以法律去滿足。維持秩序及確保人民守法，在掌權者眼中成為了法治的涵義。

有人認為要制約權力 實踐公義

但亦有人認為確保官員守法應也屬法律的目的，因若不能確保擁有法律權力的人遵守法律，那麼普羅百姓一些最基本的需要，也沒有保證會得到滿足，只能寄望於掌權者的善心與恩賜。因此，法律的目的還要制約權力，法制須設置各種限權機制，尤其是司法獨立，以防止官員濫權。除司法機關外，獨立於其他行政部門的廉政機構及審計機構、民主選舉及獨立的傳媒機構，都被視為不可或缺的限權機制。法治的涵義就是要制約權力。

但在生理需要及安全環境外，人們還會有其他需要，如個人尊嚴要被尊重、受平等對待、與其他人建立工作和市場交易以外的人際關係、能參與決策會影響自己的決定、有機會發展個人一切潛能，及選擇如何過生活，令生命變得豐盛。因應一些人出生時或生命上遇上的不幸，令他們未能自行滿足最基本的需要，人們會期望法律的目的還要滿足這些基本需要，因這些需要是人的基本權利。法治的涵義因而還得包含實踐公義。

要有效處理紛爭 促使復和

當社會變得複雜，人們之間會出現各樣糾紛，不止於金錢利益的衝突，很多時候還涉及深層的價值衝突，如法治是什麼及公義應如何實踐。法律的目的應要有效處理這些紛爭。如這些紛爭長期存在於社會，令一些久處弱勢的人的基本需要及權利被制度性地剝奪，造成深層的傷害，法治的涵義就要促使復和，達至真正的和平。

以法律的目的及人類需要的角度去理解香港法治的情况，就能更清楚看見這些年來的爭拗為何出現。歸根到柢，是要由每個人去確認自己最重要的需要是什麼，再去釐清法律的目的是什麼，才能在混亂的法治論述及政治爭拗中，尋到自己的立足點。

作者是法治教育工作者

[戴耀廷]