王慧麟：肺炎下的選舉政治

特朗普連任路 難在沒法做好經濟及抗疫

當地媒體反應兩極。撐侵媒體的焦點是，侵侵的抗疫經歷反映美帝醫療及科技實力強大，侵侵個人身體狀况比拜登更好更適合擔任總統，而侵侵康復後，選舉主軸應回到經濟表現等等。至於當地正常的媒體就會說，有些因肺炎喪生的病人的家屬質疑，點解侵侵可以有特效藥及全天候服侍，而一般肺炎病人卻得不到適切的照顧；而且，肺炎在白宮大爆發，上至侵侵下至辦公室人員齊齊中招，有專家已經批評，白宮內部的抗疫政策是否出了重大問題等等。

侵侵連任道路之難，在於他一直沒有辦法做好兩方面工夫。其一，就是他在經濟上的建樹。他用關稅作武器，用盡手法「挾」大公司把海外工作回流當地，成效不太理想，或至少在數字上，沒有顯著而突出的成就。其二，抗疫工作，不似預期。抗疫的手法，聯邦政府及各州的操作，完全不同調。美帝是聯邦制國家，不同州份的抗疫，各有分別，而美帝的個人主義及自由思想，已是DNA的一部分，州政府以至聯邦政府以抗疫為由而限制個人自由，實在好難說服一般民眾。是的，如果大家看看美帝媒體，不少醫療專家都批評州政府太早放寬抗疫措施，但是，有不少支持個人自由的團體卻認為，這些專家危言聳聽，最近更有聲音質疑，早前曾經在白宮日日曝光的公衛專家福奇（Anthony Fauci），其過往的研究工作，以至這些研究工作背後的資金，是不是有外國出錢支持？是不是因為這些外國資助，令福奇誇大疫情，以至令政府作出錯誤的決定？

面對疫情，侵侵及其團隊，最終決定要經濟優先，不願意大規模封關，原因是，疫情下的最大受害者，不是可以在家工作（WFH）的中產，而是基層人士以及部分工商界。一方面，侵侵推出財政支援措施去救經濟保工作，但另一方面就盡力推動在11月3日投票日之前，搞定疫苗，人人可打，成為抗疫急先鋒。

重新部署 需觀察「反中」措施會否更盡

不過，這次侵侵個人「中招」，以上的操作就要重新部署。大家需要密切注視兩個方向：

其一，本文出街之時，正是副總統彭斯與民主黨對手賀錦麗電視辯論之時（香港時間10月8日上午），一般說法，彭斯是政治老手，其辯論力比侵侵好。這是侵侵中招後，團隊面對的首場硬仗。他表現的好壞，起了決定性作用。

其二，侵侵如何借用個人中招的經驗及過程，好好地利用肺炎，變成選舉的主軸，是未來3周的焦點。自年初開始，侵侵一直以「中國病毒」等語言以貶損北京，藉此挑動反中情緒及取悅選民。如果這一次侵侵病情好轉以至康復，他會否藉個人打贏疫情的經驗及心得，進一步推出「反中」措施，以合乎其打贏「中國病毒」的硬漢形象呢？別忘記，在侵侵病情吃緊期間，國務卿蓬佩奧（肥蓬）的亞洲多國之行雖然部分取消，但仍堅持前往東京，舉行「美、日、印、澳」（QUAD）的會議，加大四國聯盟下的印太戰略合作，並且相信此會議會常態化。肥蓬在過去半年，已成功使英帝及歐盟主要國家不再傾中，而在亞洲方面，其印太戰略亦已進入收成期。肥蓬在外交上的「成就」，會否令侵侵在未來數個星期，在「反中」措施方面更肆無忌憚，可以去得更盡呢？這裏需要密切觀察。

侵侵的個人抗疫經歷及康復過程，才剛剛開始，但其選舉反擊戰，相信已經如箭在弦，待彭斯賀錦麗辯論完結後，就會萬箭齊發。

作者是時事評論員

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4.投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[王慧麟]