梁韋諾：管治團隊堅離地 懇請用心察民情

這令筆者想起港台節目《鏗鏘說》訪問勞工及福利局長羅致光。節目中，羅局長主動重提「全日禁堂食」措施，表示決定實施前約兩三個星期，社會上已經有很多人在討論，但從來無人提過在戶外工作的人在哪裏用膳。羅局長坦承，他本人真的沒想過這個問題，亦無人向他提過。結果，措施實施後翌日，媒體報道大量建築工人和清潔工冒着大雨在街上吃飯，局長才「驚覺」原來有那麼多人無地方用膳。因此，羅局長懊惱地說：「有時候覺得自己好蠢，咁都諗唔到？」

同樣地，主理防疫工作的食物及衛生局長陳肇始，早前接受訪問時亦承認，本來以為會有不少人可以在家工作，「但其實原來有咗全日禁堂食，先發現有好多人仲要返工」。

回想當初，董建華先生推行主要官員問責制的主要目的之一，是希望官員們用心體察民情，在服務社會時考慮到市民的需要，做到「民情在心，民意在握」。縱使羅局長在訪問中承認責任在他們身上，但高官們的「老實話」，只反映出他們的思維依舊「離地」。

禁堂食問題 羅局長有否諮詢何副局？

那麼，吸納政黨人士加入政府，擔任副局長或政治助理，應可協助政府改善施政吧，畢竟政黨人士大多經歷過多年選舉及社區工作的洗禮，理應對民意更加敏感。

然而，羅局長那懊惱的樣子，讓筆者聯想到他的下屬——現任勞福局副局長何啟明先生。何副局長是工聯會成員，更曾任香港製造業總工會總幹事，無理由不知道在戶外工作的人士的用膳問題。為何羅局長會說無人向他提過呢？何副局長有沒有向羅局長提出意見呢？

反過來問，羅局長有沒有向何副局長諮詢過意見呢？當初何副局長履新時，羅局長親口說何啟明是由他本人挑選的，認為何啟明有長期工會和地區工作經驗，對勞福局工作大有幫助，是其副局長的首選。既然羅局長如此看重何副局長，無理由無向何副局長諮詢過意見吧，為何「咁近城隍廟，都唔求番支好籤」？對此，工聯會榮譽會長陳婉嫻批評副局長一職「冇用」，認為何啟明「只係做跑腿」。

筆者記得，當何啟明獲委任為副局長時，外界抱有不少期望，希望通過吸納政黨人士加入政府，可以將基層的聲音帶到政府當中，為管治團隊帶來新思維，使政府施政更加「貼地」，更能滿足市民的需要。

譬如，在新冠疫情下，失業人口不斷增加。根據資料，香港6月至8月的失業率為6.1%，部分行業如消費及旅遊相關行業和建造業的情况尤其嚴峻，6月至8月的失業率均分別超過10%。在這個情况下，失業援助金顯得尤其必要。工聯會一直要求政府設立失業援助金，但政府一直諸多推搪。因此，市民都很期待何啟明加入政府後，可以推動政府設立失業援助金，以及推出更多援助勞工的措施。

施政報告援助勞工 料僅蕭規曹隨

然而，直到目前，羅局長仍舊搬出各種藉口拒絕設立失業援助金，政務司長張建宗甚至呼籲青年找工作不要太「揀擇」，坦言「洗碗也是工作經驗」。可見，即使何啟明履新時揚言會繼續秉持初心，將打工仔的聲音帶入政府，為打工仔制定好的政策，但政府明顯對此置若罔聞。確實，單憑他一人，實在難以改變管治團隊根深柢固的「離地」思維。因此，筆者相信，本月中旬發表的《施政報告》，對援助勞工應對失業的措施只會蕭規曹隨，不會有任何新意。

中聯辦主任駱惠寧於國慶日「落區」探訪劏房戶，明顯是向特區政府傳遞信息，要求特區政府做好基層工作，改善住屋等經濟民生問題。然而，筆者深信，只要特區政府的管治思維依舊「離地」，無論中央有多關注香港的弱勢社群，一切解決經濟民生深層次問題的嘗試只會事倍功半。

作者是香港青年時事評論員協會成員

[梁韋諾]