黃子為、郭樺、鄭宏泰：青壯年勞動主力思移民

18至49歲在職者 23.7%「有打算，有準備」

香港中文大學香港亞太研究所在9月進行一個有關港人移民意欲的民意調查（註），發現43.9%受訪者表示有移居外地的打算，當中高達35%回答近日已經為移居外地作出準備（佔整體受訪人數約15.3%），相關比例較去年9月的同類調查增加12個百分點（即整體上增加了約5.7個百分點）。值得注意是，作為勞動主力的青壯年（18至49歲）在職人士，有高達23.7%表示有移居外地打算且作出準備，比例明顯較其他人士高（見表）。

今次湧現移民呼聲的問題，難免令人想起上世紀八九十年代那波「人才外流」（brain drain）的移民潮。當時由於臨近九七回歸，不少香港市民對中央政府不太信任，加上從內地來港的市民對內地生活有親身經歷，亦對「六四事件」仍歷歷在目，對香港前景看得較為悲觀，擔心香港不能維持原有的資本主義生活方式，經濟和國際金融中心地位不保，當中那些專業及資深行政人員、且有經濟能力的勞動人口，乃有了移居他鄉的打算。當然，此一時也彼一時，今次移民潮和八九十年代明顯有些不同，起碼自國家推行改革開放以來，港人已不再擔心香港會實行社會主義，但是依然與負面政治觀感有關。

對政府的觀感顯著較負面

調查分析顯示，18至49歲的青壯在職人士，對政府的觀感顯著較其他人士負面。高達77.7%和70.7%表示不滿意特區政府表現和不信任中央政府，而其他人士的相關比例是56.7%和56.1%。另外，當中49.6%自認為非建制派，而其他人士自認為非建制派的比例是32.6%（見表）。由此可見，18至49歲的青壯在職人士，對政府看法負面的比例較其他人士高，相差有大約十多廿個百分點，與他們有移居他方打算且有準備的比例差距相若，可見對政府不滿是移民潮的主因。這與調查另一條關於受訪者移民原因的問題結果脗合，受訪者首3個答案是「不滿特區政府」（27.3%）、「政治不穩定」（23.6%）和「香港自由變壞」（19.8%）。

不太支持跨境融合 有人欲另尋理想生活

相對非在職人士，在職人士的政治不滿早在去年反修例運動時已經出現。根據香港亞太研究所一份關於公眾對反對《逃犯條例》修訂草案運動態度的研究報告發現（Zheng et al. 2020），在職人士較非在職人士不滿「一國兩制」的落實情况，而較容忍或接受反修例運動活動對市民日常生活造成不便，亦較接受參與者以違法方式爭取訴求。就算反修例運動參與者不時癱瘓公共交通，對上班一族造成非常大的不便，他們理應較非在職人士感到反感，但是結果顯示他們與非在職人士看法沒有差異，原因為何呢？研究報告指出，覺得香港生活模式愈來愈接近內地者，愈支持反修例運動活動，而在職人士較覺得香港生活模式愈來愈接近內地，和較同意減少內地來港旅客和移民的數目，看來在職人士的政治不滿應牽涉到生活層面，與他們自覺在近年跨境融合過程中沒有獲得太多利益、反而承擔較多成本（或受到損害）有一定關係。

政府近年大力推動跨境融合，藉此帶動本地經濟發展，產生經濟利益，從而提升社會對政府的支持。如果這個如意算盤能夠打響，在職人士理應較非在職人士支持跨境融合。可是，該份研究報告結果不支持這看法，發現在職人士不單不較支持香港融入國家發展大局，例如參與粵港澳大灣區建設等，而且是較同意減少內地來港旅客。在職人士不太支持跨境融合，一方面可能因為他們大多不受益於加強與內地融合的行業之中，即使是被認為乃最大受益的政策——自由行，都只是從事酒店業和零售業者直接得益。另方面，急速融合帶來不少社會問題，政府又未能有效解決，化解那些負面效果，或是提升市民對融合的容忍度，加上在職人士較多屬傾向後物質主義者，因而更重視香港人本身的生活模式，希望維持原有自主性。在未能如願的情况下，部分青壯年在職者，乃有較多人想到了移民，另尋更理想生活。

人口老化或更嚴重 政府不得不關注

概括而言，相對於四分之一世紀前每年有四五萬人移民他方的移民潮，這次仍較多停留在口頭上的「講移民」，真正付諸行動的「以腳投票」數字尚小。當然，近四分之一青壯年在職人士有移民打算和準備的數字實在不低，影響巨大，因為即使當中只有一半人真的移民，該年齡層在職人士已經減少一成了，加上他們多數帶同配偶和子女離開，相信削減本地年輕人口不少，令人口老化問題更嚴重，實在不得不讓政府高度關注，思考如何解決這問題。

不滿者離去 上流空間變得較暢通

但是，不可忘記的是，在上世紀八九十年代移民潮，當那些對政治不信任和不滿者離去，減少社會壓力和矛盾，而社會往上流動的空間因此變得較為暢通，紓緩青年缺乏「上流」機會的挫折。

註：調查採用雙框電話號碼（家居固網電話及手提電話）取樣設計，調查對象是年滿18歲、操粵語或普通話的香港居民，樣本均為機率樣本；於2020年9月18至24日進行，成功訪問737個市民（家居固網電話：386個；手提電話：351個），家居固網電話及手提電話樣本的成功回應率分別為34.2%和35.7%；若將可信度設於95%，樣本誤差約在±3.61百分點以內；數據分析已作加權處理

參考資料：Zheng, V., Fung, A., Wan, S. and Wong, K. (2020). ''The Rise of Local Consciousness and Its Relation to Public Attitudes towards the Anti-Extradition Law Amendment Bill Movement.'' Hong Kong Institute of Asia-Pacific Studies (Project Number: SR2020.A4.018).

作者黃子為、郭樺是香港中文大學香港亞太研究所副研究員，鄭宏泰是香港中文大學香港亞太研究所副所長（執行）

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[黃子為、郭樺、鄭宏泰]