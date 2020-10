【明報文章】上世紀30年代,面對烏克蘭的慘絕人寰世紀大饑荒,兩位記者採取了截然不同的態度,一位不單不聞不問,更為虎作倀,幫官方「闢謠」;另一位則為了揭發真相,不惜冒生命危險,設法擺脫官方監控到鄉郊採訪。電影《新聞守護者》(Mr. Jones)講述的就是這段真人真事,片中主角斬釘截鐵的說:「我是不會沉默的。」當被質疑其企圖時,他理直氣壯的說:「I don't have an agenda. Unless you call truth an agenda」,當再被質疑「But whose truth?」,他義正辭嚴的說:「The truth. There's only one kind」。