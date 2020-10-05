盧文端：駱惠寧探訪劏房戶 帶出什麼信息？

國安法保穩定 解決經濟民生問題

今年的國慶節與往年最大的不同，就是香港實施國安法，社會終於實現止暴制亂，回復安定。用駱惠寧9月30日在國慶大會上致辭的話說就是：全國人大常委會制定香港國安法，讓香港結束了「港獨」猖狂、「黑暴」肆虐的動盪局面，迎來了由亂轉治的重大轉折。

那麼，回復安定的香港應該做什麼？當然應該重視經濟民生。其實，今年5月中央宣布要制定香港國安法時，主管港澳事務的韓正副總理在會見港澳政協委員的講話中就已清楚講明，中央進行港區國安立法的一個重要目的，就是要確保香港有穩定環境去解決深層次的經濟民生問題。韓正當時談到，香港有很多深層次的經濟民生問題需要解決，但沒有安定的社會環境，很多問題就提不上議事日程，就沒有辦法在社會繼續共同討論形成共識。中央主導國安立法，從根本上實現香港的止暴制亂，既是為了維護國家安全，也是為了香港的穩定和發展。

事實上，中央一貫重視香港聚焦發展，解決經濟民生深層次問題。國家主席習近平在慶祝香港回歸祖國20周年大會上的講話中，要求香港始終聚焦發展這個第一要務。駱惠寧在強調國安法使香港實現由亂轉治的重大轉折之後，特別走進基層社區，慰問香港市民，顯然是要表明，中央在推進落實國安法的同時，高度重視香港的經濟民生，支持特區政府恢復經濟改善民生。

落實中央做好基層工作的要求

面對「黑色暴亂」和新冠疫情的雙重打擊，那些居住在劏房的貧困市民生活特別困難。駱惠寧在節日期間親身探訪貧困戶，深入了解他們的困難，為他們打氣鼓勁，不僅是表達中央對香港弱勢市民的關心和支持，體現中央「以民為本」的施政理念，而且是要落實中央做好基層工作的要求。

應該看到的是，習近平治國理政有厚重的民本情懷。他當選中共中央總書記後有一段經典的深情表白：「我們的人民熱愛生活，期盼有更好的教育、更穩定的工作、更滿意的收入、更可靠的社會保障、更高水平的醫療衛生服務、更舒適的居住條件、更優美的環境，期盼孩子們能成長得更好、工作得更好、生活得更好。人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標。」習近平將打贏脫貧攻堅戰，解決中華民族千百年來存在的絕對貧困問題，作為重要的歷史使命。習近平也要求香港特區政府，「要以人為本、紓困解難，着力解決市民關注的經濟民生方面的突出問題，切實提高民眾獲得感和幸福感」。

在上述大背景下觀察駱惠寧探訪劏房住戶的行動，不僅很容易感受到中央對基層弱勢社群的特別關心，更可以預期中央會採取有力措施支持特區政府解決香港經濟民生方面的深層次問題。

從中央對香港經濟民生的重視，可以清楚看到中央以軟硬兩手處理香港事務：一方面，堅守「一國」底線，堅決維護國家主權、安全、發展利益，正如駱惠寧在國慶大會致辭所說，在大是大非問題上守得住、站得穩，做到該堅持的不妥協，該承擔的不迴避，該推動的不鬆手；另一方面，走進基層社區，慰問香港市民，牽掛生活困難人士，表達對廣大香港同胞關顧愛護，大力支持香港發展經濟改善民生。

3次落區顯示務實作風 表達中央支持

駱惠寧今年1月出任中聯辦主任以來，已第3次落區。之前兩次分別是：2月17日走訪在港中資企業，實地考察了解新冠肺炎疫情防控、市場供應、金融紓困及風險防範等工作；2月28日視察由中國建築國際集團承建的鯉魚門公園及度假村檢疫中心。駱惠寧3次落區，不僅顯示了平易近人、認真務實的工作作風，更是要表達中央全力以赴支持香港特區政府解決經濟和社會民生的深層次問題。記得2003年，香港受到沙士和《基本法》第23條立法爭議的雙重打擊，陷於困境。中央及時推出挺港措施，短時間就扭轉了形勢。相信中央將陸續部署出台包括房屋土地、金融基建、貿易旅遊、創新科技、就業創業等多方面內容的新一輪挺港政策措施，全面帶動香港疫後重建經濟紓解民困。這也是很多香港市民的期待。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

[盧文端]