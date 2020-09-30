劉銳紹：自高身價、任務先行的反效果

清華通過一流評議 卻難取信於人

究其原因，主要有三：其一，這次評議是經過包裝後的「自己人捧自己人」，成為「先天缺陷」，難以取信於人。負責評議的專家組由中國教育部原副部長、現任教育部醫學教育專家委員會主任委員林蕙青當組長，在外界眼中，這些都是官派的角色。相反，評委中連一個國際公認的一流教育家也沒有，更令人感到這就是關起門來的「猴子稱大王」。

社會產生強烈異議之後，教育部發言人續梅表示，中國高校與世界一流的高校之間仍存在不小差距……無論在數量和質量上還有很長的路要走。但這些事後的補鑊難以挽救已造成的傷害。

中國自定標準 迴避國際標準

其二，這次評議的過程顯示，中國自行制定標準，以為可以自己說了算。可惜，這些標準是怎樣制定的？是否廣納眾議？不知道。况且，不單制定過程不透明，而且內容多是虛無縹緲，難以掌握。這就增加了外界的質疑和指摘。

評議的結果提出，清華大學在「引領性、獨特性和貢獻度」方面，展現了「『雙一流』建設新高度，在高質量內涵式發展方面始終走在最前列」。我馬上請教內地的教育專家，他們答得很妙：「這些太空語言，我們也不懂。」

在自定標準之餘，更迴避了國際認同的標準。例如，國際評定大學排名的時候，一般參考以下標準，包括：該校的教授、學者發表的論文，有多少刊登在所屬領域的、國際公認的權威刊物上？被轉載或引用的頻率有多少？此外，該校能吸引多少國際知名的專家學者任教？還可以吸收多少國際公開考試的尖子學生入讀？還有，更重要的是，該校的學術自由度如何？這一點更是中國高校最忌諱的。雖然，上述的不是全部的或必不可少的標準，但至少是公認的參考標準，而清華大學這次評議卻沒有提供這類客觀數據。

至於評議委員會提到清華大學的「貢獻度」，沒有詳細說明，但令人感到具有中國特色。舉例說，清華大學的電腦系成績斐然，曾研究出先進的翻牆軟件，預示他們擁有打國際互聯網戰爭的實力；但後來，他們的部分精力花在「反翻牆」的軟件研發方面，以便禁制中國網民取得外界信息。外界其後質疑，這種「貢獻度」是對中國官方而言，還是國際認同的「應對人類有貢獻」呢？

中國傾向自定標準，慢慢形成習慣。所以，中國在不同事物上有自己的檢測標準，以保障中國產品和服務的市場份額；對環保工作上也有自己的標準，藉以抗衡西方國家指摘「十大污染城市有7個在中國」的輿論戰；在政治和法律上更有自己的標準，包括為我所用地解讀「一國兩制」的內涵和定義，藉以鞏固治權。

「任務先行」的政治文化

其三，清華大學這次「雙一流」評議，反映中國「任務先行」的政治文化。話說習近平在2015年8月曾提出《統籌推進世界一流大學和一流學科建設總體方案》，轉化為官方要求在5年時間內完成首輪建設；今年，正好是「收官期」，教育部和各大學也要進行評議和自我評議。這種政治任務很容易產生「上有好者，下有甚焉」的副作用；如有矯枉過正的官員，更會出現「上有精神，下有精神病」的反作用。

其實，習近平在2017年也說過，高等院校不要過分追求排名。不過，當上述兩種不同的說法進入官員的耳中，大家一般都會傾向2015年的說法，因為那是綱領性文件中指明的任務，而2017年的說法則被視為「非政策性」的說法，自然被官員忽視了。這是因為領導人的話有時模稜兩可，全憑下級臆測，跟着就出現「寧左勿右」的取向。這就是中國政治文化的盲點。

正因為這種「緊跟中央」，但在囫圇吞棗的驅使下，一些官員聽了習近平的「四個自信」，果然什麼都自信爆棚，因為他們的自信主要是向上級表示的；同樣道理，他們的行為也是向上級負責的，而不是向人民、事實和真理負責的。

這也可以解釋，為什麼清華大學努力爭取成績，但一面又弄出趕走敢言教授許章潤的事情。清華大學一位學者告訴我：校方和教育部經常抱怨：許章潤事件只是芝麻綠豆的事，為什麼外國「只看綠豆而不看清華大學的西瓜」？這種抱怨說明了中國對政治和學術自由的思維十分離地，與國際認同的普世價值大異其趣。為什麼會這樣的呢？那又要追溯到2012年習近平上台後曾經說過的「七不講」，其中一項就是不能講普世價值嘛。

勿只爭表面成績而忘教育真諦

其實，清華大學和中國其他大學的總體成績是不能否定的。清華在2020年的QS大學排名榜上位於第16，比去年上升1級；北京大學排名22，上升8級。在泰晤士高等教育世界大學排名榜上的首200家高校中，中國大陸有7家，其中6家進入100名內。預料未來的成績將會更好，但千萬不要只爭表面的成績，或追趕政治任務，而忘卻教育的真諦。無論教育界或其他界別的人士，也應反思再三。

作者是時事評論員

[劉銳紹]