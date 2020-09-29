區諾軒：牢盆狎客操全算 團扇才人踞上游

我也曾經和劉江華握手

大和田是半澤直樹的殺父仇人，但為了替銀行回收債權，雙方也懂得適度合作。我當時想說的是，在當今官場，有此氣度者幾希。政局還是稍為正常時，朝野尋找共識根本是日常功課，因為各方也明白自己不代表全社會的人。

大逆不道如筆者，也握過民政事務局前局長劉江華的手──鴨脷洲風之塔升降機和黃竹坑改建暖水泳池，是區內爭取逾10年也未落實的工程，擔任民政事務委員會副主席時，曾有緣討論委員會全年議程，當時快將因法院判決離開議會，我向局方請求把這兩項目率先討論，可以提供南區區議會的視角，減少朝野分歧，落實項目。對於劉江華來說，大可不採納筆者「遺願」，正如劇中大和田的反應：「信任半澤這件事，會覺得惡心、發冷，扯爛自己的嘴也不想跟這種人聯手。」無論劉前局長以往做過幾多黃營難以接受的事，有同意把地區小項目加速的容人之量是事實，雖說不上感謝，但若非如此，可能現在仍排在待議事項，久久未得落實。

政府雙重標準對待區議會

對比今天民政局對待區議會的態度，稍稍顧念社稷的交涉，或許已成絕響。

筆者不想爭論派發口罩、全民檢測的市民參與度孰多孰少，但正常的政府當要推行全民計劃，區議員通達社區網絡，有區議會的理解會比沒有來得通達民情。新一屆開步，有幾多政府地區計劃真心尋找區議會的意見？目下政府縱容官員隨便藉故離席，連尊重都沒有，削減撥款，甚至威脅中西區不再派遣任何政府代表出席或列席。

許多區議員上任快一年，有很多想法想實現，民政專員雖有的秉公辦事，但怠工、對抗區議會的也有，看在眼裏冷暖自知，又例如灣仔談明日大嶼、元朗談被捕人士權益都被拒絕，究竟是誰阻礙民生？政府因為區議會由民主派主導就以雙重標準對待，是沒有包容異見者的胸襟。

香港不是只屬一小撮人

許多年輕人談及對香港現局的失望、未來的絕望，是當權者視大部分香港人如無物。這種漠視社會大多數人意見的作風，源頭是極權路線的政客盤據了決策核心。

大家心知肚明，議會延任，只要通過大灣區跨境投票，灣區的民意便輕易冲散香港的民意，到時在沒有一個代表本地民意的議會，投票還有什麼意義？

然後，推倒本地制度的措施已一項一項出台，改教育課程、建議設立量刑委員會，什麼建制KOL吹噓聯署改革司法制度，只消政府接納，本來已經很保守的法官從此被當權者凌駕指點，就是律政司和委員會雙重人治，對三權的毁滅性改造，山雨欲來。

其實都無所謂——執政陣營想做，怎也做得到的，橫豎延任議會，異見聲音早去之七八，只餘下張建宗單方面地呼籲通過基金記得大局為重。不下一次聽過稍開明的建制人士，都知道海洋公園要填錢、西九項目又想拿錢，抗疫已經拿了好多錢，政府還要繼續在明日大嶼花錢，沒有監察聲音，管治只會更失效。我只能祝你好運，擅長批鬥的梁振英，開始把舊部楊潤雄端出公審，指摘不公開被投訴教師的資料，沒有了主要矛盾，便會尋找次要矛盾，希望下一個被鬥的人不是你。

作者是前立法會議員

[區諾軒]