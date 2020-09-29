劉進圖：改記者定義 損人不利己

前線記者法律風險大大提高

現時在GNMIS上共有約206間傳媒，但大部分新聞院校學生媒體、新近成立的網媒，以及自由撰稿記者，均不在登記媒體代表之列。新的警察通例上周三實施後，這些不被警隊認可的記者，繼續履行採訪職務時，假如因為警方臨時拉起封鎖線，把若干公眾地方劃成封鎖區，走避不及而被圈在封鎖區內的，要逐一出示證件，獲認可的或可留下採訪，不被認可的輕則受警告立即離開，重則被控違反限聚令，甚至被控非法集結，前線記者因採訪而面對的法律風險大大提高了，所以多個新聞專業組織批評警隊修例損害新聞自由，這批評是有客觀根據的。

新例恐不能助警員識別記者

新例能夠讓前線警員迅速及準確地識別誰是記者嗎？恐怕不可以。香港是一個國際大都會，有許多在香港發生的事，會吸引亞洲地區甚至世界各地的新聞媒體前來採訪，這些境外新聞機構可能直接派採訪隊來港，也可能委託香港的自由撰稿記者代其採訪，甚或兩者結合，由本地自由身記者協助外來採訪隊，過去一年這樣的採訪模式可謂屢見不鮮。新的通例說「國際認可及知名」的通訊社、報章、雜誌、電台和電視，到底定義為何？是否包括網上媒體？用什麼客觀準則來判別是否國際上認可及知名？香港新聞處官員若不認識，是否就表示非「國際認可及知名」？

沒有這條含糊不清的新例時，前線警員辨別誰是傳媒代表時，只需要求對方出示記者身分證明材料，以及看其當時行為是否與記者身分相符，既簡單又切實可行，毋須胡亂猜測或篩選。有了新例後，反而要逐一向新聞官通報，若新聞官孤陋寡聞，或手上的國際媒體名單不完善，便會錯誤驅趕國際知名媒體的代表，貽笑大方。

其實，這類設立認可媒體代表名單的安排，一般只適用於可事先申請、有時間核實資料的大型官方活動，如回歸慶典、奧運會等，原因是來採訪的中外記者人數多，而場館面積有限，又有保護要人的考慮，所以設立採訪專區，讓身分獲認可的傳媒代表進入採訪區工作。現在警方把這種制度移植到公眾街道上，套用在瞬息萬變的示威衝突現場，要求前線警員拉封鎖線，圈起一大批已穿上反光衣、衣服上寫着記者字樣的人，逐一查證誰是認可傳媒代表，然後作區別對待，這樣愚蠢兼無聊的事情，於警隊執法何益？

如有「疑似記者」犯法 拘捕不就可以嗎？

警務處長鄧炳強拒絕公開向傳媒解畫，卻選擇經民建聯議員對外說話，指過去一年示威現場多了很多穿黃背心的疑似記者，部分黃背心「任何人記者」並非進行正常採訪工作，包括有份參與遊行，甚至暴亂；有些刻意阻礙警方工作，甚至搶犯；有些更會攻擊警方，對警員構成危險。鄧處長沒有為這些嚴重指控提供證據或實例，但如果真有這樣的情形，依法拘捕不就可以了嗎？

香港記者從來沒有不守法的特權，警隊也從來不會厚待記者有法不執，何須藉方便執法為名，搞一套非驢非馬的記者篩選機制？

作者是資深傳媒人

[劉進圖]