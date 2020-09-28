甘文鋒：香港不需要「忠誠反對派」

忠誠反對派這個概念來自英國，原本指的是「陛下的忠誠反對派」（His Majesty's Loyal Opposition），指的是在立法機構中會反對政府建議，但這種反對往往只涉及政策內容，或政策執行上細節，甚至僅是政客之間用言辭互相攻擊達到政治上奪利。但一個政體要做到擁有忠誠反對派，有一個重要前提，是執政黨與反對黨在對國家的一些基礎上不會有太大分歧。舉例來說，英國的各大政黨一直以來都接受英國擁有王室，而英王才是英國的國家元首。試想如果反對派要求取消英王室，改以英國首相作為國家元首，那這個反對派就不再是忠誠反對派了。

有否可能認同中共作為唯一執政黨？

所以忠誠反對派的這個忠誠，不是忠誠於自己的選民，也不是忠誠於政權，在英國的制度，是忠誠於政體制度。要在香港談忠誠反對派，也必定要說清楚，這個忠誠的對象是什麼。既不是自己的選民，也非香港的政權，難道是香港的政制嗎？很明顯不是，反對派在回歸後，主要的論述都少有觸及推翻香港政制，除了近年部分公開談及港獨外，回歸後大部分時間反對派還是遵守香港的政治遊戲規則的，如果忠誠僅是針對香港的政體，那大部分反對派已經算是忠誠反對派了，也不用在近期提及這個議題。

因此，忠誠的對象必定是更高位階的，即國家的政體。今天中國的政體很簡單，即中國共產黨作為唯一執政黨領導國家，實行一黨執政，其餘政黨通過政協參政議政。不論你喜不喜歡，這是內地的政治格局，在內地甚至沒有反對黨的概念，中國共產黨以外的政黨是參政黨。換言之，在香港的忠誠反對派，要認同的是中國共產黨作為中國唯一執政黨，試問經常高喊「結束一黨專政」的他們，是否有可能做到？

當然有人認為《港區國安法》成立之後，可能會有部分反對派轉軚，但問題是如果他們公開表示認同中國共產黨作為唯一執政黨，那幾可肯定他們會大量流失選票，並在下一次的選舉失去議席。今天的香港社會撕裂，意識形態分歧甚大，要反對派的支持者接受共產黨的一黨執政根本沒有可能。而在這個情况下，要期待香港出現忠誠反對派更是幻想，因為誰要成為忠誠反對派，就會在下次選舉落敗，議席會歸到下一批不忠誠反對派的手上。

沒需要刻意進入別人話語體系

所以問題不是在香港有沒有忠誠反對派，因為根本不可能會有，回歸這麼多年沒有，一直到2047年也不大可能會有。問題是香港行政主導的管治體系需要忠誠反對派嗎？如果真的需要，那我們有沒有代替品？如果不需要，那根本就不用再在這個概念糾纏下去了。「忠誠反對派」只是來自英國政治體制的概念，如果我們對自己的制度有自信，其實不用硬是將這個概念植入到香港，更沒需要刻意進入別人的話語體系去評判自我，認為自己的體系有所缺失。

作者是一國兩制青年論壇副秘書長

[甘文鋒]