鄧淑明：塑膠污染迫在眉睫 各方攜手免傷自然

抗疫新常態給環境帶來巨大後遺症

可是，抗疫新常態卻同時給環境帶來巨大的後遺症，其中塑膠污染備受關注。在香港，行山人士投訴即棄口罩在郊野公園隨地可見；有保育海洋生態組織今年初更發現，在大嶼山西南水域的偏遠沙灘，湧現大量口罩垃圾，短短100米範圍內便拾獲約70個；在法國政府公布訂購了20億個外科口罩後，當地環保組織指稍後地中海的口罩會比水母多。大家都在擔心，將來在海洋生物肚內找到的，除了膠袋，就是這些即棄口罩。

抗疫需要大量的醫療用品，環境局估計，每人每日一個口罩，小小的香港每天已產生了約15公噸的塑膠垃圾，相等於一架雙層巴士的重量。再者，口罩的原材料聚丙烯是熱塑性塑膠，而塑膠的壽命據報可長達450年！

與此同時，在「限聚令」和「禁堂食」等措施下，不少市民轉而選擇外賣服務，令即棄塑膠餐具的使用量激增。環保組織綠領行動在4月上旬對港人外賣消耗即棄塑膠的調查，發現在疫情下，即棄塑膠包括飲管、餐具、食物器皿和膠袋等，使用量比去年激增，是去年的2.2倍，推算全港一星期消耗超過一億件即棄塑膠。

疫情也令「宅經濟」爆發性增長，把塑膠危機加劇。市場研究公司eMarketer去年估計，2019年全球網購為3.5萬億美元，到2021年會增加至5萬億美元。不過，疫情令網購增長大幅飈升，例如HKTVMall於今年3月公布業績時指，今年2月訂單比去年同期躍升約1.7倍；隨着疫情在7月加倍肆虐，該公司的訂單又再度急速增加。為了保護貨品運送到消費者手中完好無缺，網店要把批發的貨品分拆再個別包裹，當中無可避免使用一次性的塑膠包裝，常用的物品包括有膠帶、氣泡紙、發泡塑膠袋等。根據世界經濟論壇與麥克阿瑟基金會（Ellen MacArthur Foundation）等的研究，包裝用料約佔所有塑膠生產的三分之一，但回收量僅14%。

正確處理用過口罩 自備餐具

我們要立即行動，否則疫情未退，我們已遭塑膠廢物沒頂。

一次性的外科口罩，醫療界其實已使用多年，但一直相安無事，因為他們有嚴謹的處理程序。口罩不同一般廢棄物，故此政府應當教育市民如何正確處理用過的口罩，有需要時也可考慮加入罰則。踏入秋冬之時，更可鼓勵市民日常戴上可重用口罩，減少危害大自然，尤其野生動物。

至於外賣自取，最好是自攜食物盒和餐具。根據《新英倫醫學雜誌》今年3月發表的研究指出，新型冠狀病毒在塑膠表面上停留的時間可高達72小時，比不鏽鋼表面上能停留的時間多24小時，而且沒有任何一次性使用的餐具可完全避免傳染或無菌的。如果政府能大力推動市民自備餐具，並鼓勵食肆尤其連鎖企業提供折扣優惠，相信能令更多食客參與「走塑」行動。

至於送餐和網購衍生的塑膠廢料問題就複雜得多，正如DHL高層表示，這沒有簡易單一的解決方法，因此不少企業各出其謀。

例如香港建築業廣泛使用的竹，電腦硬件生產商Dell也用於運送過程中保護產品，因為竹容易再生兼耐用，而且如鋼鐵般堅硬；瑞典家品巨企IKEA承諾今年內淘汰一次性的塑膠產品；英國企業Woolcool運用羊毛作絕緣包裝物料，使產品能保持在固定的冰冷或室溫中，而且它可重用4次。內地環保科技初創則開發了一種可重用達14次的包裝盒，毋須膠帶封箱，它卻可做到防水隔熱又耐撞；而電子商務巨頭阿里巴巴旗下的物流公司菜鳥，則要求客戶參與環保計劃，包括回收用不到的包裝箱、使用節能貨車等。

歐盟更訂下2030年完全摒棄塑膠包裝的目標，並積極朝着「循環經濟」（circular economy）的方向發展，鼓勵零廢棄或可永續的設計，把所有資源盡量再用，把浪費減到最少。

解決塑膠污染問題實在需要市民、政府、私人企業等多方協作，如此才有望締造一個更永續發展的世界。

作者是香港大學社會科學學院地理系及建築學院客席教授

[鄧淑明]