王慧麟：政治脫鈎下的新世界秩序

克拉奇訪台 應從「另起爐灶」角度談起

外界一般解讀，美帝總統特朗普（侵侵）在今年5月談及的與北京「脫鈎」，應該只是談及美、中兩個大國的經濟脫鈎。其實不然。侵侵及其幕僚的思路，在經濟上，固然是與北京脫鈎，是要重整上世紀二次大戰後所建立的國際經濟秩序，這部分留待經濟專家詳述。但在政治上，卻是要建構一個全新的國際政治秩序，即是「另起爐灶」。

由此可見，克拉奇訪台的意義，應從這個「另起爐灶」的角度談起。

去年3月，克拉奇出席參議院提名委員會會議時發表的聲明說過，其任內要做好3個核心工作，首要是與盟友推動及鞏固合作關係，另外就是要加大私人企業的創新，然後就是藉此把美帝的自由民主價值推動到全世界。今次克氏訪台有一張相當有意思的照片，就是他與蔡英文及台積電創辦人張忠謀的一張合照。美台在科技創新合作，以推動美台的緊密經濟關係，達到促進美方「經濟外交」（economic diplomacy）的操作。

美台關係加速 日本也不甘後人

今年7月，美國務卿蓬佩奧（肥蓬）在一篇重要的對中政策發言中提到，必須重新建立一個由支持民主國家組成的國際聯盟，他叫做「新民主同盟」（a new alliance of democracies），以抗衡北京。究竟這是什麼呢？初時外界以為肥蓬在開玩笑，因為有讀過國際組織ABC的朋友大概都了解，現在的國際政治及經濟組織例如聯合國、國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行等，都是以美帝為主的西方大國，為防止再有世界性戰爭及經濟崩壞而成立的國際組織。現在肥蓬卻要打散這些組織，不是在開玩笑吧？

但是，肥蓬不是在說笑。至少在亞洲地區，動作頻頻，而台灣就成為一個焦點。就在肥蓬發言後，美帝衛生部長在8月初訪台，而9月台方就迎來了克拉奇。另外，在南海問題上，肥蓬出席了東盟（ASEAN）的視像會議，討論了南海問題。換言之，在建構「新民主同盟」方面，美帝在亞洲地區表現極度積極，而且在拉攏美台關係方面，升級加速。正因為美台關係加速，日本方面也不甘後人。日本是美帝在亞洲的最重要盟友。美帝高層官員訪台，日本同樣有前首相森喜朗緊密相隨，而且上周更傳出，森喜朗在與蔡英文會面上提過，日本新首相有意與蔡英文通電話。雖然此說法隨後遭到日方否認，但美方與台灣的關係加速之時，日台關係會怎樣加速呢？值得留意。

去年10月彭斯仍說不「脫鈎」 今年時移世易

美方對中關係的動向，短期的關鍵是10月。美副總統彭斯，在2018及2019年10月，都有對中政策的發言，去年針對北京對待新疆及香港的人權問題時，仍留有一線，因為去年10月，彭斯仍在說，美帝不會與北京「脫鈎」，仍然會與北京交往（engage），並希望北京以公平、互信及合乎國際貿易準則的態度與全球交往。

時移世易，今年5月侵侵談到與北京脫鈎，7月肥蓬提出要搞國際的「新民主同盟」，8月至9月美帝提高官員訪台的層級（不要忘記，在中東問題上，肥蓬推動了以色列與中東阿拉伯國家和解；在歐洲問題上，肥蓬促成了科索沃與塞爾維亞簽署了經濟正常化協議，為兩國解開心結的第一步），今年10月，彭斯會否一如過往兩年，再度就對中政策問題發言呢？假如會的話，彭斯將會作出什麼前期操作呢？又會否對11月美總統選情有什麼衝擊呢？這些都是值得注視的動向。

作者是時事評論員

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[王慧麟]