羅崑：不斷一廂情願地迎合 換來適得其反的惡果

預見民主派會說「留任需更大勇氣」

可以預見民主派在9月30日前，會以「政治決定」為由作出抉擇，理直氣壯地表示：留任是需要「更大的勇氣」。但從整個事件倒推回來細想，若然民主派在「Day 1」選擇不與「抗爭派」合流，相信民主派的話語權不會愈發狹窄，現在以至未來，民主派顯然是盡失引領支持者的能力。

在反修例風波期間，「抗爭派」絕對佔據了整場運動的主流，當中甚至不乏不少年輕學生身陷這場政治風暴。隨着各種抗爭手段走向極端暴力，「本土意識」與「國家意識」的水火不容，由「政治攬炒」、「經濟攬炒」以至「暴力攬炒」，層層脅迫及愈發兇殘的肢體抗爭，最終引爆一發不可收拾的激進分離主義全面抬頭，直接摧毁香港社會的安寧。

民主派未來會不斷被抗爭派裹挾

本來，民主黨可以藉由2010年與中聯辦進行政改談判的契機，帶領民主派路線全面走入並充當「忠誠反對派」的要角，在香港社會整體利益的角度上，與建制派理性爭辯香港的「政治、經濟、民生」之困境，從而長期佔有政治上的話語權。惟反對派多年來對於「國家意識」的認同上，一直抱持「曖昧不清」的態度，尤其在2014年違法佔中的運動以來，民主派既想全盤吸納年輕人的支持，但在「違法達義」以至「暴力攬炒」的抗爭手段上，一直未能顯示足夠的魄力，主導理性論政的必要。反之，民主派把自身的主導角色「拱手相讓」抗爭派，處在被動的位置上放任抗爭派握有較大的主導權，催生港獨思潮在年輕人群體極速膨脹，把一代的年輕人推向暴力違法的黑暗深淵。

再以是次民主派議員留任與否而進行民調的一事上來說，你只會見到民主派在未來會不斷被抗爭派裹挾，順應並配合抗爭派暴力攬炒的「主潮流」，把香港推向陷入無休止的內耗及撕裂。

其實，自《港區國安法》在香港實施以來，社會民眾的反應並沒有出現十分劇烈的反彈，這顯示大多數港人已選擇回歸理性，深諳「港獨」及「暴力攬炒」是條不歸路。民主派也要明白，不論站在香港市民的整體利益上，還是自身政治空間的話語權作考慮，不斷一廂情願迎合抗爭派，只會把香港社會推向走入萬劫不復的惡果。民主派，醒醒吧！

作者是香港青年時事評論員協會秘書長

[羅崑]