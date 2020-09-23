陳景祥：避免「病死」，也要避免「餓死」！

政府提供的保就業計劃分兩期支付，第一期補貼用作支付僱員今年6月至8月的工資，第二期則在9月至11月，現在政務司長張建宗說暫沒有計劃推出第三期，換言之企業得到的工資補貼到11月就結束，往後怎麼辦？專家指冬季來臨疫情應會有第四波，到時食肆、娛樂場所等又要關門或收緊營業時間，如果政府停止補貼計劃，很多企業將陷入絕境！

下一步繼續控制疫情 還是要「清零」？

疫情尚未平復，經濟處於半癱瘓狀態，現在唯一能撐起整個經濟運作的，就只有政府公帑。到底我們的財政儲備還可以捱多久？政府既然不願見公共財政陷入危機，那政府又有什麼解困良方？

答案是沒有。香港應該先控制住疫情，才全面重啓經濟？還是如現在這樣，跟隨着疫情的變化「調節」經濟活動？後者雖然是盡量在防疫與經濟之間維持平衡，但疫情揮之不去，政府限聚令剛在上周放鬆，新冠新增確診個案在周日突然又回升至23宗，要想「平衡」其實並不容易。

另一種建議，是政府應全力盡快把疫情控制至零水平（「清零」），然後全面重啓經濟，這樣做的好處，是經濟活動毋須再跟疫情「掛鈎」，各行各業都可全面復業，比現在拖拖拉拉要好得多。

要「清零」不容易，首先要切斷所有潛在傳播病毒的源頭，要達到這個目標，就要實行全民檢測。早前內地派「援兵」為港人做全民檢測，就是希望香港可以做到「清零」，逐步恢復內地與香港的交往，全面重啓經濟。可惜香港全民檢測參與者只得178萬人次，內地「援兵」逗留工作約10多天後就返回大陸，全民檢測達不到「清零」的效果。

下一步政府防疫工作的目標何在？是繼續控制疫情在低水平，還是要做到最終「清零」？政府是否打算徹底「清零」之後才會全面重啟經濟？

美國用盡辦法 但看來效果不理想

疫情之下如何重啓經濟，一直都困擾着各國政府。美國早在今年3月就出重手，在疫情趨於嚴峻之際即雙管齊下，貨幣政策和財政政策並用，而且「用到盡」——3月3日聯儲局突然宣布緊急減息0.5厘，比市場預期早了兩個多星期，結果市場解讀為聯儲局發出「事態嚴重」的警號，情况不妙，結果股市不升反跌。

到了3月15日，即議息會議前兩天，聯儲局又再減息，「一步到位」，把息率調低至0%至0.25%歷史低位。與此同時，美國宣布啓動7000億美元的量寬計劃，前後兩招，救市力度足可以媲美2008年金融海嘯時。

市場人士對聯儲局的零息政策抱懷疑態度，彭博3月10日的一篇評論指美國國債超低利率指標（benchmark）對金融市場會有負面後果（註1）。但是，聯儲局不但沒有「收手」，反而在一周後宣布推出更誇張的無封頂量化寬鬆計劃（即無限量印美鈔），並首次支持購買企業債券、直接向企業提供貸款，市場估計向非金融企業的貸款將達到4萬億美元。

江湖救急，美國不惜用盡一切辦法，希望阻止出現經濟蕭條，但看來效果並不理想，主要原因是疫情無法遏止且愈演愈烈，經濟始終無法回復正常。

中國致力控制疫情 恢復生產初見成效

中國的做法則傾向謹慎，但春節假期後開市首日（2月3日），人民銀行即在公開市場進行逾萬億元的逆回購操作，降低借貸利率（MLF），但沒有大幅減息，明顯是無意用極端的貨幣政策刺激經濟。

中國致力做的是控制疫情，令生產盡快恢復常態，現在看來已初見成效，8月份製造業採購經理人指數（PMI）回升至50.4，顯示製造業景氣開始略見改善。

英殭屍企業獲補貼存活 但無法發展

英國為了挽救經濟，也在疫情封鎖期間向企業提供補貼，在1600億英鎊的一攬子計劃下，大批企業避過了倒閉厄運；此外，英國政府為那些因疫情無法工作的僱員支付八成工資，每月最多可達稅前2500英鎊。據BBC報道，英國在疫情封鎖期間獲得政府補貼而能夠生存下來的，很多是一批「殭屍企業」，它們可以維持日常運作，但無法找到資金進行投資和發展，也無法償還所欠債務，正瀕臨破產邊緣（註2）。

預訂疫苗 港府不能等

在疫情之下復工，只能是有限度地回復正常，各國政府現在寄望的，是疫苗盡快推出，令大部分人可以得到免疫力，徹底控制疫情，社會經濟才有望真正復常。據世衛組織8月初的資料顯示，全球約有165種疫苗處於試驗階段，26種進入臨牀試驗，6種已處於三期臨牀試驗階段，其中3種來自中國，英國和美國分別有一款，以及一款由德美聯合研製。

特區政府預留了約100億元用作預訂疫苗；目前正測試的疫苗仍然欠缺最關鍵的數據，但不能夠等，因為一旦疫苗研製成功，各國都會搶購，香港必須盡快預訂。

非常時期動用公帑 何須瞻前顧後

醫學界預計疫苗在年底可以面世，政府先為老年人及醫護人員等接種，到普羅市民可以接種就要到明年第二、三季；換言之，在明年中之前疫情應會繼續困擾香港，經濟活動只能視乎疫情而調整！

政府資源的確有限，但證諸各國政府的應對策略，都是不惜一切保住就業和民生，避免民眾受到更大創傷；既要避免「病死」，但也要避免「餓死」！

公共財政資源有限，但我們的儲備仍足以支持12至13個月的開支，比起很多政府已經好得多。幫助香港人渡過難關，政府義不容辭，在非常時期，動用公帑何須瞻前顧後，畏首畏尾！大家擔心的，反而是：政府到底有沒有一套可盡快復常的計劃，令香港經濟可以早日復蘇？

註1：Danielle DiMartino Booth. ''The Fed Can't Let Bond Yields Fall to Zero.'' Bloomberg.com, Bloomberg, 10 Mar. 2020

註2：〈英國第二波疫情陰影下經濟重啟面臨重大挑戰〉，BBC中文網，2020年7月31日

作者是資深傳媒人

[陳景祥]