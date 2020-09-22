劉進圖：今日TikTok 明日匯豐？

即使持續冷戰 商貿合作仍有必要

美國倘若按照原來的方案，用政治加法律手段，強迫中國企業把大受歡迎的海外業務賣給美國企業，給外界的信號就是要加快全面脫鈎，因為中國必然報復，把一些產品大受消費者歡迎的美國公司趕出中國市場，或者逼其賣盤，這樣你趕我一家，我趕你一家，雙方的企業都無法在對方的勢力範圍內運營，很快便會形成兩個完全割裂的市場，當雙方再沒有共同的商業利益時，冷戰就隨時可以升級為熱戰。從維持亞太地區和平的角度看，中美即使持續冷戰，維持一定的商貿合作仍然是有必要的。

因此，美國「放生」TikTok，並不是為了維護中國企業的利益，而是要維護美國企業的利益。這次高高舉起，輕輕放下，背後應該有大量的討價還價，華盛頓與北京之間，進行的不是一次完的博弈，而是多方面多次數的博弈，所以不能通吃。

中美若相互驅趕龍頭企業 對香港不是好事

對香港來說，美國科技企業能否繼續在香港市場自由營運，不單關乎互聯網技術服務的選擇，更關乎通訊與言論自由。中美兩國若相互驅趕對方的龍頭企業，對香港不是一件好事。

除了科技企業，金融企業也值得關注，因為香港是國際金融中心。最近一段時期，跨國銀行如匯豐和渣打都備受困擾，因為美國施壓要這些銀行終止為一批受制裁的官員提供銀行服務，就算不在制裁名單上的，如行會和立會成員，銀行也擔心有風險；而另一方面，北京也在施壓，《國安法》實施後，許多外資銀行對於為政治上活躍的非建制人士提供服務也有顧慮。

匯豐可考慮把中國業務分拆

TikTok解決方案為跨國金融機構提供了一個參考，以匯豐銀行為例，它可以考慮把中國內地和香港的業務分拆，由一家以香港為總部的公司持有控制性股權，批售部分股權予中資機構，再把部分股權上市，海外總行繼續作為單一最大股東，但香港公司的董事會全由本地人士出任，日常行政管理與海外總部保持距離，海外總部面向歐美監管機構，本地董事會面向中港監管機構，這個模式假如得到相關政府與監管機構的允許，也許可以避免左右受敵動輒得咎。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]