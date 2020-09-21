朱兆麟：與年輕人溝通 建制派要加強

可惜，根據香港中文大學新聞與傳播學院教授李立峯撰文指出，民調顯示，去年3月到10月，民調中自認屬本土派或民主派的市民比例，由合共33.6%上升至合共58.1%（本土派：13.6%；民主派：44.5%），自認屬建制派的比例由13%下降至6%。從區選失利推斷，如今建制派於年輕人支持度恐怕更低。這一方面因政府施政失誤，使不少年輕人傾向支持政府「對頭」；另一方面也因本土及泛民宣傳成功，善用網上平台，配合年輕人風格的圖文，把一些反政府運動變成「很型很潮」。建制派則長期「圍爐取暖」，資源用作鞏固中年或更年長人士票源；要提升建制陣營於年輕人的「軟實力」，必須善用網上渠道，並培養更多於年輕人中具說服力、親和力的年輕「網紅」領袖。

建制年輕領袖不應「鬥激」

近年建制派政界年輕生力軍，包括新民黨李梓敬、工聯會陳穎欣等都化身為網紅，主打YouTube頻道，就不同時事議題，以嬉笑怒罵風格評論，成功吸引部分年輕人關注，有助改變建制陣營在輿論戰上的被動。但不少建制網紅的政治評論立場偏頗，雖然能吸引本身理念傾向建制的支持者，卻難以爭取主流的年輕人支持。泛民、本土派的年輕網紅，往往形象工程出色，能與年輕人分享他們的人性化一面，例如砌模型、玩電子遊戲、分享手機保安心得，讓年輕人更有親切感。

而且作為建制的年輕領袖，不應過多批評政敵，與泛民的網紅於政治議題上「鬥激」，反而應走理性客觀路線，培養年輕人對政治問題的多角度思考，避免走向極端。更要了解年輕人喜好和需要，關心年輕人面對的學業、就業、住屋等問題。例如本港深層次矛盾嚴重，青年容易把生活困難遷怒內地，包括把樓價高企歸咎內地人「炒高樓價」、就業困難歸咎內地精英「爭飯碗」；這些年輕領袖要多作關懷和建議，做到與年輕人同行，才能爭取主流年輕人支持。

這些建制網紅的社交平台累積足夠觀眾後，亦可作為青年認識祖國發展、旅遊名勝的渠道，並配合政黨舉辦的交流團，使青年了解真實的祖國；建制派可舉辦青年政治領袖培訓計劃、辯論比賽等時政活動，引導年輕人對政府施政「是其是，非其非」，培養理性討論氣氛，才能提升建制派於年輕人中的公信力。

作者是香港可持續發展研究中心創辦人

[朱兆麟]