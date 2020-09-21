關偉基：普及社區檢測 4疑點待解釋

觀察完整個普及社區檢測計劃推行後，有疑點如下：

為何公務員事務局長總理？

（1）負責總理計劃的，是公務員事務局長。照理，防疫是公共衛生事務，為何不是由食物及衛生局總理此事？若說，因疫情，食物及衛生局的工作已繁多，故須由其他局分擔，那麼，計劃關係所有市民，為何不是民政事務局長總理？如果說，因計劃涉及組織公務員作檢測站工作人員，由公務員事務局長總理，可方便安排，則每次選舉活動，亦需招募大量公務員作票站職員，則豈非選舉事務亦應由公務員事務局負責？

政總檢測站設立目的為何？

（2）全港141個檢測站中，其中一個是政府總部，惟在普檢網頁中，此站不接受市民預約。那麼，這站設立目的為何？計劃首日，特首、司局長已在這站採樣；若要方便在政總、金鐘道政府合署、入境事務大樓、稅務大樓和灣仔法院大樓上班的公務員參加計劃，另有預約安排，在這些地方上班的公務員是否知悉？政府通函這些公務員時，用詞會否讓公務員誤會為他們必須接受檢測，失去計劃乃自願參加的原意？

如何計算出500萬承受能力？

（3）計劃之初，市民曾接收政府的信息，謂計劃的目標是500萬人接受檢測，後來政府更正謂，500萬非目標，乃計劃的承受能力。無論是計劃目標或承受能力，若500萬除以檢測期（14日），則每日的可承受檢測量，應平均可達35萬至36萬。惟計劃首日，化驗結果滯後，政府解釋謂，化驗中心需要磨合，而其實每日的總化驗量可達30萬；也有指首日在運輸樣本上安排未如理想。那麼，若市民反應踴躍，真的平均每天有35萬至36萬人參加檢測，化驗結果是否會嚴重延後？如何計算出500萬的承受能力？

對待化驗人員 為何不能人道一點？

（4）官方的宣傳謂，從事化驗工作的國內人員，為完成工作，也為避免又卸除又穿著保護衣，增加風險，故寧願8小時不飲食，並穿上紙尿片不去廁所。既然化驗能力可達每日30萬，而計劃的預約和實際接受採樣人數，平均未達每日15萬，不及總化驗能力的一半，在最高峰期也只有19萬，不及總化驗能力的三分之二，為何不能人道一點，安排化驗人員多些休息時間，讓他們有足夠時間卸除和穿著保護衣，可安心中途飲水、進食和上廁所？

換言之，按政府不同時期公布之資訊，作邏輯分析，數據與數據之間甚有矛盾和落差。雖然計劃已過去，政府（1）宜向市民解釋清楚，消除市民誤會；（2）若有計劃不周之處，勇敢承認，並作為未來政府再推行大型計劃時的參考。

作者是自由撰稿人

[關偉基]