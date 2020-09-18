林添生：審視最新科學證據 再看政府控煙政策不智

這正是筆者先前的預測，條例草案會被拖至胎死腹中，在明年選舉年之前，所有政黨對任何影響民生的政策方案都會避之則吉。食物及衛生局指，政府會探討時機再提出全面禁止加熱煙的建議。說實在，以現時的形勢，政府應否堅持硬推這政治上不受歡迎和難過關的方案，實在應再三思。

制定公共政策 證據和數據支持十分重要

筆者早前亦質疑過禁加熱煙政策的理性和邏輯性。條例草案的一個爭議點在於綑綁處理電子煙和加熱煙，兩者都是近年新興的吸煙產品，與傳統香煙的主要分別，在於傳統香煙用火加熱煙草，電子煙和加熱煙分別用電將煙油加熱成霧和利用電子裝置將煙草或煙彈加熱。

美國食品及藥物管理局（FDA）曾指出加熱煙較傳統香煙含有較少毒素。最新發展是，FDA根據科學證據，認定部分認可加熱煙產品為「風險改良產品」，容許該些產品的廣告中描述該產品含有較少有害物質。在認可的條件中，FDA亦要求生產商必須持續監察消費者使用該些產品的情况，包括評估會否提高青少年接觸到該些產品的機會。FDA亦會密切監察產品使用情况，並確保青少年不會因此而增加接觸到該些產品。筆者認為這種政策方向務實平衡了各方所需，包括商業、吸煙者的利益，和公共衛生等的考慮。

FDA在公告中亦強調，所有牽涉向消費者提供有關「風險改良產品」的資訊，需要有相當科學證據支持，及是容易被理解的。根據數據和證據，有關「風險改良產品」的營銷活動和其中會提供的被認可資訊，有助成癮的成年吸煙者擺脫傳統香煙，而如果能成功完全地轉為使用「風險改良產品」，則可減少該等人士接觸到的有害化學物質。FDA新規定有助消費者更全面掌握資訊，讓他們作出理智和適合自己的選擇，這樣比港府建議的盲目阻止，將消費者逼向黑市的做法明智得多。

值得一提，在制定公共政策上，有證據和數據支持十分重要，特別是禁煙政策是以公權力監管甚至介入、干涉私人生活，屬於「個人事務」範疇，有如禁止不道德性行為、吸食危險藥物的法例一樣，十分有爭議性，必須謹慎。有論者認為吸煙等傷害健康行為加劇未來公共醫療系統負擔，因此並非純粹「個人事務」，也會影響到公眾利益。但支持者是有責任交代醫療開支增加的估算，及估算背後的假設。

至於青少年使用問題，當然要正視，但要對症下藥，從教育和加強監管（包括監管廣告方式）做起。全面禁止只會增加私煙需求，激活地下市場，絕非社會之福。

作者是公共政策及事務顧問、前政府公務員

[林添生]