何濼生：教育的唯一恰當紅線

道德底線不可突破

我說的紅線，就是把自己當成已掌握了真理的衛道士，極力排斥跟自己不同的觀點，千方百計貶低人家的看法，扣人家帽子，自以為處於道德高地，以抗爭為名，散播自己的偏見為實，甚至「以身作則」散播仇恨。

教育工作者最基本的要求是謙虛求真。以為自己已掌握真理，胸懷「驅邪抗奸」的「大志」，推銷自己的信仰，根本是以教育之名行反教育之實，會為社會帶來莫大的禍害。

我個人認為，除了身為教育者的道德底線不可突破之外，根本不需要什麼其他的紅線。幾年前我就發表過反對內地「七不講」規限的言論，今天我也夠膽重申：即使敏感如「港獨」的討論也不應禁絕。但如果有人把港獨當作是追求的目的來宣揚，那就超越了道德底線。如果是容納不同角度探索港獨對國家對香港對世界的利弊，我不認為有什麼問題。最重要的是每次討論必須引入不同意見，虛心地去研究去探討。

今天社會的亂象部分是源於有老師有意無意間示範了仇警仇中的情緒。像有資深老師在社交平台上載「黑警死全家」的標語、幾年前有老師毫不忌諱在公眾場合講粗話、有指近月的社會暴亂有老師帶領學生參加，這些都是反教育的行為，都踩了紅線。

引導學生培養易地而處思考習慣

我們身為中國香港特別行政區的教育工作者，宣揚愛國愛港當然是合乎道德規範的。老師幫助同學客觀地了解中國也是責無旁貸的。

個人認為，對任何政要，包括習近平和林鄭月娥，都可以擺事實講道理地批評；老師和同學都不應出言不遜，為發泄情緒，以謾罵當作批評。如果批評和建議出發點是為了香港和中國有更好的將來，我看不到批評政要有什麼問題，也看不到為什麼會觸犯《國安法》。我們提出任何意見，政府當然不一定會接受：首先自己不一定全對；其他持份者也可能有不同的看法。社會是多元的，我們不應以暴力把自己看法強加於人。其次，即使是自己全對，文明社會仍應以文明方法去爭取自己的理想。

許寶強不認為學生必須承認教師的知識權威。這正正是我要強調的。老師自己就是要以身作則，示範做學問、尋真理的謙虛和熱誠。老師應該對自己所知的「事實」保留一點存疑的空間，要摒除偏見，要引導學生培養易地而處尊重別人的思考習慣。

作者是嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生]