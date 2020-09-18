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馬嶽

筆陣

筆陣：又再重讀《無權力者的力量》／文：馬嶽

【明報文章】最近下定決心，再看了一遍哈維爾的The Power of the Powerless（《無權力者的力量》），看的是Vintage Books的2018年英文版。

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