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2020年9月18日星期五
馬嶽
筆陣
筆陣：又再重讀《無權力者的力量》／文：馬嶽
聞風筆動：財會審抗疫基金 陳健波隨時加會 ／文：李先知
尹子軒：「系統性對手」的真意：中歐關係基礎已不再 歐盟待價而沽
黃謂儒：就特首施政報告之教育議題進言
曾志豪：5億全民檢測教訓
何濼生：教育的唯一恰當紅線
林添生：審視最新科學證據 再看政府控煙政策不智
筆陣：又再重讀《無權力者的力量》／文：馬嶽
【明報文章】最近下定決心，再看了一遍哈維爾的The Power of the Powerless（《無權力者的力量》），看的是Vintage Books的2018年英文版。
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筆陣：又再重讀《無權力者的力量》／文：馬嶽
聞風筆動：財會審抗疫基金 陳健波隨時加會 ／文：李先知
尹子軒：「系統性對手」的真意：中歐關係基礎已不再 歐盟待價而沽
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