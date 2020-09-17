陳帆川：杯葛《花木蘭》和全民檢測 是否太政治化？

迪士尼進軍中國的重頭戲《花木蘭》，找來眾多中國巨星擔綱演出，用意明顯，就是希望賺中國人的錢。該片導演甚至在接受新華社採訪時把公仔畫出腸：「這部電影是給中國的情書。」然而他們似乎癡心錯付，情書被他們的愛人丟到南中國海。這部巨製的大陸票房遭遇滑鐵盧，網上評分也不及格，大陸不少影評指出該片缺乏中國文化底蘊。

迪士尼拍風靡全球的《復仇者聯盟》系列，起用愈來愈多黑人與女性當超級英雄，本身就是為了政治正確，結果名利雙收，如今想將成功的方程式——動作加女性加非白人共冶一爐——套用到中國市場，還得先考慮共產黨高不高興。據《華爾街日報》報道，《花木蘭》劇本事先已給中國官員過目，中方還告訴迪士尼不要強調某個特定的中國王朝。

一個巴掌拍不響

該公司為了利益考慮政治，為什麼觀眾就不能考慮自己的政治取態？明星藝人連私德也往往成為得失觀眾的關鍵，為什麼關乎大是大非的政治議題卻不能拿來作為杯葛的理由？黃心穎秘密勾引人夫，大眾理直氣壯地要她消失幕前；中國外交部發言人趙立堅口中「真正的中華兒女」、但實質是美國人的劉亦菲，公然支持暴行罄竹難書的香港警察，還要轉發《人民日報》極富挑釁性的「我支持香港警察，你們可以打我了」的口號，為什麼我們就不可以罷看她的戲？

至於全民檢測，大量「藍絲」和表面中間派都炮轟泛民政客與「黃絲」鼓勵杯葛是一場政治操作，犧牲了公眾健康。但即使撇開許多專家質疑全民檢測勞民傷財、成效不彰不談，單看港官和建制派圍繞此事「感謝中央」多少遍，當中又非必要地動用了多少來自中央委派的機構和人員，難道計劃本身又不是一場政治大戲？

我們不應該針對前線醫護，不論對方是香港還是大陸人員，不過當大陸核酸檢測支援隊在鏡頭前強調有人8小時不吃飯，甚至為爭分奪秒工作要穿上尿片時，便令人有水土不服之感——怎麼聽來好像央視新聞的內容？究其原因，整場訪問由中聯辦安排，媒體得分批採訪，每間僅可問一條問題，完全是中國官方的慣常做法。全民檢測政治化？一個巴掌拍不響呢。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]