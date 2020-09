戴耀廷：香港公共價值的戰線

【明報文章】整合不同學者對公共價值(public values)的定義,公共價值可理解為:「公眾所共同認可的標準,以判斷公民在公共領域所當享有的權利,和對其他公民、社會、國家當盡的義務;及政府在制定及執行法律與政策時,所當符合的原則。」也有學者把公共價值整理出兩個向度:(1)什麼是公眾認為有價值的(What the public values)?;(2)什麼令公共領域更有價值(What adds value to the public sphere)?