歐陽五：既可談論「分權」 更該探索「創新」

政治體制 適合的才是最好的

翻譯家和政治學者習慣於將「Separation of powers」譯作「三權分立」，但其實並不準確，這個「發端於」並專指美國政體的專有名詞，極易造成非專業人士的概念混淆。「Separation of powers」最直觀的中文翻譯應是「分權」，洛克的「分權」（立法權、執行權、對外權）、孟德斯鳩的「三權分立與制衡」（立法權、行政權、司法權）、孫中山的「五權分立」（立法、行政、司法、監察、考試等五權）都主張分權，而三者在實際意義和實踐經驗層面都存在諸多不同。

一些泛民派議員引用法官的判辭來證明回歸後的香港實行「三權分立」，殊不知這些表述大多是翻譯自法官「Separation of powers」的英文表述，並不嚴謹，况且其選擇性忽視了《基本法》中20餘處體現「行政主導」原則的條文。平心而論，在《憲法》和基本法確定的香港憲制秩序下，三權在互相制衡的同時存在更多客觀上的合作，香港政治體制中的分權更多是「行政主導」下的「分置」和「分工」，絕非「西敏制」的「議會至上」「立法主導」。

筆者認為，現代政治體制本無絕對的優劣之分，只有適合的才是最好的。與其糾結於如何定義香港的政治體制，不如研究些困擾香港經濟社會發展和港人民生福祉的實際問題。當務之急，無疑還是疫情防控和疾病救治，在此基礎上討論如何破解增長乏力的困局、緩和社會對立情緒、探索香港再出發之道，才是真正利於香港、利於港人的明智之舉。

未來疫苗供港 料中央鼎力支持

就防疫而言，一連十餘日的實踐證明，「普及社區檢測計劃」仍是當前識別隱性患者，達至「早識別、早隔離、早治療」，切斷社區傳播鏈的有效方法。港人應不再受檢測陰謀論的干擾，根據自身情况理性選擇是否參加檢測。

在日前閉幕的2020年中國國際服務貿易交易會上，內地自主研發的3款新冠滅活疫苗實物首次公開亮相，距離市場化應用又近了一步。相信未來在疫苗供港問題上，中央也將一如既往、鼎力支持。

發展關鍵抓手 仍在大灣區

面對「後疫情時代」背景下內外部環境的深刻變化，香港未來應重新聚焦發展這個第一要務，關鍵抓手仍在於粵港澳大灣區建設這個戰略性機遇。廣東省黨政代表團日前赴海南考察交流，深入探討了如何共同推動粵瓊全面深化合作，共享共贏海南自貿港和大灣區、深圳先行示範區重大國家戰略的歷史機遇。香港既是大灣區中心城市之一，也是國際級的自貿港，還具備港深合作的豐富經驗和先天優勢，完全可以在粵瓊全面深化合作的同時加深粵瓊港合作，積極響應國家三大戰略，同粵瓊兩省形成發展合力，加速自身產業格局轉型升級。

值得注意的是，最高領導人習近平日前在科學家座談會上強調，中國經濟社會發展和民生改善比過去任何時候都更加需要科學技術解決方案，都更加需要增強創新這個第一動力。國家「十四五」時期以及更長時期的發展對加快科技創新提出了更為迫切的要求，香港高校和科研機構應盡快重返正軌，把握好建設國際創科中心、廣深港澳科技創新走廊的契機。如此，則既能重振「香港所長」，塑造新時期的核心競爭力，也可回應「國家所需」，為建設開放型經濟新體制、構建新發展格局貢獻應盡之力。

作者是時事評論員

[歐陽五]