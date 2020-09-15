梁美儀：「陽光司法」新體驗

內地推動「陽光司法」多年，正如基本法委員會副主任譚惠珠曾言，內地法治獲世界最先進、最民主的國家接受。當12名港人被內地拘留，港人理應安心放心，不是嗎？

按內地《刑事訴訟法》，犯罪嫌疑人、被告人可委託1至2人作為辯護人，在押期間，也可由近親代委律師。在刑事案件方面，除危害國家安全、恐怖活動犯罪及特別重大賄賂案外，如律師提出會見當事人，看守所應在48小時內安排會見。

在「12子案」中，多名經當事人家屬委託的律師，即使手執家屬的委託書，也未能獲准到看守所與當事人會面，部分律師更被內地警告退出代理此案，否則嚴重影響事業前途，其後，內地更說當事人已另委官派律師。深圳市公安局的做法，是不是違反國家的規定？

特區政府應爭取送返港審理

按深圳公安局鹽田分局通報，12人是因涉嫌「偷越國境罪」被拘留，但外交部發言人華春瑩前日在Twitter卻指，12人企圖把香港從中國分裂出去。不過，按12人在港的控罪，唯獨「香港故事」成員李宇軒被指勾結外國勢力，危害國家安全，涉違反《國安法》，但其所涉罪行，是屬於情節特別嚴重，可送交內地處理的「特定情形」個案嗎？

其餘11人被控暴動、意圖傷人或製造爆炸品等罪行，不涉及港區國安法罪行。特區政府理應向內地爭取將有關人士送返香港審理，但港府對被捕人士的冷淡處理，令人心寒。

國家講求依法治國，應不會乘有關人等犯上「偷越國境」之機，最後加控國安重罪，12人回港之日遙遙無期吧。請讓陽光真正照耀神州大地。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]