盧啟聰：慘劇一宗也嫌多 父親照顧者可以做幾多？

與母親及家傭有明顯不同的成效

事實上，社會對父親角色為主的男性照顧者研究並不多。根據2015年政府統計處出版的《香港的殘疾人士及長期病患者》專題報告指出，在203,700名有別人照顧日常生活的殘疾人士當中，有10.7%為他們的父母，值得留意的是，大部分有自閉症、特殊學習困難及注意力不足／過度活躍症人士的照顧者均為其父母。然而，不論是上述種類的殘疾人士，或是今次慘劇的智力障礙兒子的照顧者等，政府在官方統計數字中並沒清晰區分他們是男性或是女性照顧者，令政策倡議者及民間難以提供針對性的建議措施。

為何掌握以父親角色為主的男性照顧者數目及其處境如此重要？從不同地區的研究及文獻中顯示，父親作為主要照顧者，與母親及家傭等有着明顯不同的成效及獨特性。例如：2008年美國一項有關支援男性為父親、照顧者及教導者的研究顯示，父親強人的形象，在有特殊需要的子女心目中成為穩定之源（Source of stability），他們可成為師友（Mentor），在成長上提供各項支援，並培育孩子的正面價值觀，及帶來樹立好榜樣的重要作用。

社會接納程度不足

既然父親照顧者對有特殊需要的子女如此重要，為何他們常常給予大眾一種角色缺席（Absent Role）的觀感？我們可以從社會環境、文化傳統、父親男性的情感內涵作簡單解釋。在20多萬名照顧者當中，有不少因為是雙職父母或體力不繼，才聘用家傭、私家看護照顧。然而，當中10.7%的父母照顧者中，可以預見絕大部分為母親。以現時本港男女工作比例、就業人口及薪金比例來說，男性確實比女性為高，而當中低收入家庭的性別差異尤為顯著。如家中的父母二擇其一，多數會讓父親在外（工作），母親在內（照顧）。再者，我們仍然深受傳統文化影響，大多將照顧有特殊需要家人的責任擺在女性的膊頭上，「男主外，女主內」的文化信條深深植根在家庭內，直接令她們的壓力恍如百上加斤。

即使父親願意擔起照顧者的責任，社會的接納程度仍然不足。有專門研究男性的學者，提出男性具備男子氣概（Masculinity）的特質，正如前段提及的研究指出，男子維持強人形象、不易表達情感及尋找支援。若他們抱着「男兒有淚不輕彈」的心態擔當照顧者的角色，當面對沉重的照顧壓力「爆煲」時，他們或以其他極端方式引爆情感的可能性，不容忽視。

政府措施要加強性別敏感度

就照顧者的支援政策而言，政府稱現正作出全面的研究，筆者認為應在研究過程中關注男性照顧者在主要或支援配偶上的角色，並有系統地蒐集男性照顧者的實際數字，以及推行各項針對他們的措施，加強性別敏感度。例如：社會福利署大力推動與香港婦女中心協會設立的「社區照顧者咖啡室」，從服務使用情况來看，近乎全部照顧者均為母親。這並不代表父親照顧者沒有需要，而是男性的參與往往顯得「格格不入」，這正是性別敏感度的最好例證。

政策要釋放父親照顧者的時間投入

另外，釋放父親照顧者的時間投入亦是重要的政策方向。如從加快就工時立法規管、優化照顧者支援津貼等着手，讓父親可參與或承擔「非正式照顧」的角色，並配合訂立零輪候殘疾人士院舍的目標，讓他們可分擔當中的「重任」。從男性照顧者的角度看，社會需提升其接納程度，而男性本身也需衝破照顧上的道德情感，如羞恥、內疚感。相信只有這樣才能避免這些慘劇發生，有特殊需要的孩子亦能獲得最適切的照顧。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系助理講師

[盧啟聰]