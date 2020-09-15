劉進圖：全民檢測多勞少得的教訓

政治考慮凌駕專業意見

中央想要展示內地的先進檢測科技，突顯有中央支持香港更能克服疫情，特區政府必須領情，把這個政治任務做好，維持良好的中港關係，這些政治考慮不難理解，理念上也沒有什麼不對，問題在於怎樣做才達至雙贏？特區政府的問題，不是決策上滲入政治考慮，世上沒有一個政府決策完全沒有政治考慮，真正的問題是讓政治考慮凌駕專業意見，使決策脫離現實。

香港的現實是什麼？我們自年初疫情爆發至今，社會其實沒有完全停擺，除了公務員和部分私人機構僱員一度在家辦公，許多打工仔仍然每天上班，除了受限聚令影響行業一度關停，許多商店仍然開門營業，香港沒有「禁足令」硬性規定大部分市民留在家中，這個現實就決定了，全民檢測是不可能成功切斷傳播鏈的，今天做了檢測呈陰性的，明天上班途中仍可能感染，這個道理許多衛生專家講過，一般市民都明白。

為何沒想到先找試點做實驗？

既然全民檢測不可能成功，特區政府面對中央要求，籌劃普及社區檢測計劃時，可以怎樣做？如果當時特區政府把傳染病專家召集起來一起商討，有可能會找到兩全其美的折衷辦法，例如挑選一兩個有群組爆發的社區，集中資源在短時間內做較大規模的檢測，由於社區剛經歷了群組爆發，即使沒有強制措施，在衛生專家共同呼籲下，願意參與的市民比率應該頗高，這些試驗性的社區普及檢測如果有效找出多個隱形患者，讓市民親眼看見檢測的成效，就有可能在更多社區推行普及檢測，或者調整策略，繼續針對高危群組（如安老院舍、食肆及酒店員工等）來做普及檢測，無論如何效果都會比倉卒推行全民檢測好。

先找試點做實驗，實驗成功才推廣開去，這個方法其實一點也不新鮮，內地和香港都有大量的經驗，為什麼推動全民檢測的中央和特區官員偏偏沒有想到？這不是智商有問題，也不是經驗有欠缺，而是太過急於向中央領導邀功，太過自信可以鼓動市民支持，以為內地派幾百個檢測人員來幫忙，免費讓市民驗病毒，就會有幾百萬人響應，作這樣評估的官員是完全脫離實際。

中央負責香港事務的官員，以及特區政府的決策官員們，如果不能夠從這次全民檢測的失敗汲取教訓，恢復實事求是的施政作風，往後還會不斷碰壁。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]